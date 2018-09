Karina "La Princesita" sobre su expareja de "El Kun" Agüero: Tenía que ser una mudita

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La exnovia de Sergio "El Kun" Agüero hizo íntimas revelaciones sobre su relación con el futbolista argentino, que terminó hace más de un año.



La cantante Karina "La Princesita" dijo en entrevista a los "Intrusos", con una sinceridad brutal, el verdadero motivo que la llevó a finalizar su noviazgo de seis años con el delantero del Manchester City.



La intérprete de "Te quise olvidar" aseguró que cada vez que hablaba se le armaba un "bolonqui" (problemas) en la intimidad.



"Ahora se me ve más como soy en realidad. Antes (durante su noviazgo) estaba entre la espada y la pared", declaró.



Aseguró que mientras estuvo con "El Kun" había sufrido, no la relación en sí, sino por el alrededor.



"Al final, tenía que ser una mudita para que estén todos contentos. De repente, uno necesita salir y ser lo que es", expresó en la entrevista.



Sobre volver a salir con un futbolista comentó que no lo volvería hacer.

Hace unos meses, durante una celebración en una discoteca, un vídeo que se difundió en redes sociales mostró el momento en que "El Kun" llamó traidora a "La Princesita".