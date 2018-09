Maluma afirma que lo primero que aprendió fue a "respetar y valorar a la mujer"

MADRID, ESPAÑA.- Después de ser tildado de "fomentar el machismo" por el vídeo de la canción "Mala Mía", Maluma habla ante los medios y afirma que lo primero que aprendió es a "valorar a la mujer".



En una entrevista con la agencia EFE el cantante del género urbano aseguró que "una cosa es quien está al frente de la cámara y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y este es Juan Luis, que es muy familiar. Mi madre y mi hermana tuvieron un papel muy importante en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue a respetar y a valorar a la mujer".



El intérprete también habló sobre la campaña que ha generado las letras de sus canciones, en donde los comentarios se identifican con el hashtag #MejorSolaQueConMaluma.



"No es que me duela, porque he ido creando un blindaje frente a estos comentarios, pero respeto a todas las personas que tienen opiniones diferentes a la mía", argumentó.



Añadió que es "de los pocos artistas que se atreve a hablar de la realidad que vive la juventud día a día" y que lo más importante es que sus temas tengan éxito y que la gente los disfrute.



"Siempre que quieran que haga ese tipo de canciones, se las voy a seguir dando", insistió, mientras afirmaba que no haría nada que no le gustara.



En reguetonero fue duramente cuestionado después de que en la portada de su canción apareciera acostado en una cama junto a varias mujeres.

La campaña también pedía que el colombiano no cantara más en España, sin embargo los preparativos de su presentación siguen en pie.