Fernando del Solar revela los verdaderos motivos de su salida del programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A casi 3 meses de que Fernando del Solar anunció su salida de Hoy, las dudas con respecto a su despedida del programa continúan.



Pues, aunque en aquella ocasión el conductor dijo que se debía a que finalizó el contrato que firmó con la productora Magda Rodríguez, se especuló que las causantes de esta decisión fueron sus colegas Andrea Legarreta y Galilea Montijo.



Ante el seguimiento de los cuestionamientos, el argentino volvió a hablar del tema durante una entrevista radiofónica, pero a diferencia de la versión que dio hace algunos meses sobre su relación con las artistas de la emisión matutina, ahora confesó:



“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas excelentes conductoras (…) como en todo grupo de trabajo hay personas más afines que otras, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, explicó.



Contrario a este escenario, Del Solar destacó la relación que entabló con Raúl Araiza, a quien sigue tratando desde que abandonó la pantalla chica.



“La amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos".



Por otra parte, a varias semanas de toda esta situación, Fer sigue agradeciendo la oportunidad que le brindó Rodríguez por volver a la televisión.