Diego Vazquez sobre Juticalpa: "Va a ser un rival de sumo riesgo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vazquez está muy tranquilo porque Motagua tendrá toda la semana para preparar el juego ante Juticalpa.



"Empezamos con mucha motivación... hace mucho que no teníamos una semana larga así que vamos a disfrutarla y pensar en el juego con Juticalpa" resaltó.



Después de haber logrado la clasificación a semifinales de la Liga Concacaf, Diego se enfoca en la Liga Nacional. "Fue un partido muy importante en Jamaica y contra un rival bien complicado en una cancha complicada, logramos la clasificación y cerraremos contra Tauro en Tegucigalpa por haber ganado los 12 puntos en disputa".



"Manejamos bien el plan de juego, no esperábamos que nos hicieran dos goles en casa pero en Jamaica les cortamos todas las posibilidades de que nos hicieran el contragolpe que era una de sus armas y pudimos sacar el resultado positivo" dijo.



A Vazquez le reconforta que el Azul esté dando de qué hablar en el extranjero, ya no solo en el país.



"Es bueno estar entre los mejores del área, Jamaica es un país hostil para Honduras, es un viaje complicado y hay infinidad de detalles. Me pone contento haber superado ese paso, estar entre los mejores cuatro de Concacaf".



Motagua está segundo en la Liga Nacional y los nuevos refuerzos se han adaptado al cien, pero les falta más gol. "Siempre hay detalles por mejorar, no hay techo y hay que mejorar en todo sentido. Hace mucho que venimos mostrando un nivel de juego aceptable. Tratamos de corregir los errores" dijo.



Algo que tiene tranquilo a Diego es que los titulares y suplentes están rindiendo lo esperado cuando les toca representar al club.



"Un equipo se forma de 22 jugadores y todos tienen que estar disponibles, los minutos que estén en el campo hay que aprovecharlos. Tratamos que haya competencia sana, queremos que haya dos buenos jugadores por puesto, en algunos casos hay tres, somos un equipo grande" agregó.

"Siempre les pregunto a mis jugadores si prefieren pelear por un puesto en un equipo grande o jugar en un chico, la respuesta es obvia y ellos deben pelear de verdad, no pueden dejarse quitar la oportunidad de jugar para Motagua".

Hablando netamente del Juticalpa, el rival que los visita en la capital, Diego detalló que no serán un equipo fácil en el Nacional.



"El último partido al final les costó un poco, tienen delanteros peligrosos, va a ser un rival de sumo riesgo y veremos esta semana cuál será el equipo que los enfrente. Hay que poner a los mejores hombres para hacerles daño".De la localía uno de los puntos fuertes del Ciclón, aseguró que "esperemos que sí, en el Nacional somos fuertes y esperamos seguir de la misma forma".