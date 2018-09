Vídeo: Niños hondureños improvisan un concierto de Queen en Copán

SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS.- Un grupo de adorables niños entre 4 a 5 años de edad ha demostrado que la música de Freddie Mercury junto a la banda británica Queen permanece en el corazón de todas las generaciones.



El vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra el talento de los chiquitines, quienes acompañados de unas latas -sus instrumentos musicales- y los debidos redoblantes interpretan el memorable hit We Will Rock You.



Los peques pertenecen a la Academia de Música "Herencia" en Santa Rosa de Copán, y su maestra Yary Naldy Pinto, los motivó a ejecutar la canción en una de sus clases.



En las imágenes se puede apreciar el entusiasmo de los consentidos de mamá y papá al "tocar" el contagioso hit de Queen.



Ante esto, la también cantante y guitarrista de rock compartió con mucho orgullo en su Facebook el material multimedia de sus pequeños gigantes.



"¡We Will Rock You con mis pequeñines! El rock no podía faltar", escribió junto al vídeo, Pinto.



Las tiernas imágenes dejan ver a simple luz que sin importar el paso del tiempo, el legendario Mercury y su irrepetible banda continúa presente, incluso en las nuevas generaciones que aún no saben quién era este hombre que no tenía rivales.