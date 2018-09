Cristiano, Modric y Salah aspirarán al premio de la FIFA, Messi fuera

LONDRES, REINO UNIDO.- El astro portugués Cristiano Ronaldo, fichado en julio por la Juventus procedente del Real Madrid, y un excompañero en el club blanco, el croata Luka Modric, son los principales favoritos al Trofeo FIFA a mejor jugador del año, en una terna que completa el egipcio del Liverpool Mohamed Salah y en la que no están Lionel Messi ni Antoine Griezmann.



Los galardones, cuyos nominados se conocieron este lunes, se entregarán el 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de Londres.



Ningún jugador de los Bleus, recientes campeones del mundo en Rusia, está en la terna candidata a llevarse el premio. Sólo el arquero Hugo Lloris está presente entre los finalistas a mejor portero, junto al belga del Real Madrid Thibaut Courtois y al danés del Leicester Kasper Schmeichel.



En el galardón al mejor futbolista, el trío designado resulta un calco de la del título a jugador UEFA del año, ganado el jueves pasado por Modric.



Cristiano Ronaldo, máximo realizador de la 'Champions', opta a un nuevo título individual de la FIFA tras los logrados en 2016 y 2017, en los que el astro argentino Leo Messi fue segundo. Messi no se veía fuera de la terna final de candidatos a mejor jugador del mundo en sus distintas denominaciones desde 2006



Pese a la ausencia del jugador del FC Barcelona, esta vez el astro luso de la Juventus no parte con la vitola de favorito ante un Modric que ya fue designado mejor jugador del Mundial.



El egipcio Salah, después de una excepcional primera temporada en el Liverpool, es el tercer finalista. Máximo realizador de la Premier y mejor jugador del campeonato inglés, el egipcio tiene en su contra su discreta actuación en el Mundial, lastrado por una lesión producida en la final de la Liga de Campeones.



Los campeones del mundo Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Raphaël Varane, presentes en la lista de 10 nominados, deberán esperar a otro año para aspirar al premio.



- Dos técnicos franceses -

El francés Didier Deschamps, campeón del mundo al frente de los Bleus, y su compatriota Zinedine Zidane, ganador por tercera vez consecutiva de la Liga de Campeones con el Real Madrid, son los favoritos al Trofeo FIFA a entrenador del año.



Compañeros en la Francia que se proclamó campeona del mundo en 1998, Deschamps y Zidane, ganador del trofeo en 2017, se enfrentan ahora por el honor individual.



Zidane llega avalado por su tercera 'Champions' con el Real Madrid en apenas dos años y medio.



El croata Zlatko Dalic, que llevó a su selección a la final del Mundial en Rusia, es el tercer finalista al premio a mejor entrenador. Su trabajo privó de estar entre los nominados a técnicos de renombre como Pep Guardiola, campeón de la Premier con el Mánchester City, el alemán Jürgen Klopp, finalista de la Champions con el Liverpool, o el seleccionador español de Bélgica Roberto Martínez.



En la categoría a mejor jugadora figura entre las finalistas la brasileña del Orlando Pride Marta.



Diez son los candidatos al premio al Premio Puskas al mejor gol del año, entre ellos el galés del Real Madrid Gareth Bale, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y los astros Leo Messi y Cristiano Ronaldo.



Desde el final de la colaboración entre la FIFA y France Football en 2016 sobre el Balón de Oro, la instancia suprema del fútbol resucitó sus propios premios, elegidos por aficionados, capitanes, seleccionadores y periodistas.