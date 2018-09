Tras críticas de Nahún Espinoza, "arreglan" estadio Julio César Galindo de Roatán

ROATÁN, HONDURAS. -"El torneo no se puede jugar así en canchas tan malas, no se puede, esto es fútbol profesional". Estas fueron las palabras de Nahún Espinoza que incitaron a las autoridades de Roatán para comenzar con los "arreglos" del estadio Julio César Galindo.



El estadio Galindo, que se encuentra a la orilla de la playa, está en pésimas condiciones debido a la falta de mantenimiento que se le ha dado.



Este lunes, autoridades de la zona comenzaron a rellenar con tierra los desperfectos de la cancha.



Los Leones se enfrentarán ante el Galaxy el próximo 5 de septiembre por el pase a los cuartos de final de la Copa Presidente.



Las fuertes declaraciones del técnico de los Albos pusieron a las autoridades de Roatán a trabajar en los trámites para el mejoramiento del terrreno. Esta será la primera vez que el Olimpia juege en la zona insular.



Los cruces del torneo quedaron de la siguiente manera: Esperanzano vs Platense, Yoro FC vs Altlético Limeño y Santos FC vs Vida.



De igual manera, Deporte Savio vs Juticalpa FC, Real España vs Marathón, Parrillas One vs Real de Minas, Estrella Roka vs Lobos y Galaxy FC vs Olimpia.