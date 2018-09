Temas sensibles pueden ir a consulta del pueblo, según Díaz Arrivillaga

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Si las partes no logran consensos sobre la reelección y la segunda vuelta, estos temas deben ser sometidos a consulta del pueblo hondureño utilizando las figuras del plebiscito y del referéndum, sugirió el analista Efraín Díaz Arrivillaga, miembro de la Junta de Convocantes.

El entrevistado declaró su optimismo sobre los resultados que pueda arrojar el diálogo facilitado por las Naciones Unidas, pero fue honesto al expresar que tiene algunas reservas, sobre todo en algunos temas considerados vitales y sensibles entre la clase política como la reelección y la segunda vuelta electoral. “Habrá unos temas que son más fáciles que otros, pero uno de los que se puede lograr es el de las reformas electorales”, afirmó Díaz Arrivillaga.

A su criterio, “si el diálogo no profundiza y no resuelve las causas por las cuales se generó la crisis, entonces el diálogo no está siendo concebido como un mecanismo de transformación de un sistema político”.

“Yo digo que nunca uno debe de perder la esperanza de que el resultado puede ser positivo sobre todo para el país, yo siempre he visualizado el diálogo como el mecanismo para transformar el país”.

Díaz Arrivillaga dijo que le hubiese gustado ver en la instalación del diálogo a Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya y Salvador Nasralla.

Con su presencia “hubieran demostrado que están dando un verdadero compromiso para adquirir las decisiones, eso debió haber sido un paso importante”.

