Real de Minas gana por primera vez en la Liga Nacional y los Lobos se impusieron en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Sin duda alguna el hecho de la semana es que finalmente Real de Minas logró acertar su primer gol en la Liga Nacional de Honduras tras ganar 0-1 al Honduras de El Progreso el viernes.



Tuvieron que pasar siete fechas para que al fin los aficionados del Real de Minas cantaran un gol de su salvador Óscar Padilla.



Fue un partido que dejó mucho que desear debido a la mala calidad que demostraron los jugadores en el estadio Humberto Michelletti.



Lobos arrasan en el Nacional

Los Lobos de la UNPFM marcaron su territorio con cuatro goles ante el Juticalpa el sábado en el Estadio Nacional de capital.



José Mario Pinto, Gustavo Montoya Sierra, Júnior Padilla y Jorge Benguché se impusieron en el Nacional y regresaron a los canecheros sin puntos en esta jornada.



Volvió la "Vida"

Gracias al doblete de Carlos Bernárdez el Vida resurgió en la tabla de posiciones colocándose en el tercer lugar.

Sambulá creo que sacó un par de "cursitos de psicología online" (lealo con tono de comercial de curso de inglés) y les está enseñando a los del Rojo que es más valioso ganar con hambre que alucinar una gorra plana, un par de tenis de marca o un celular.



El Vida debe seguir así, creyendo que el cielo es el límite.



El duelo comenzó a aburrir a las pocas personas que llegaron al estadio Ceibeño. Pero el segundo gol de Bernárdez generó una pelea en la graderías del estadio Municipal.



Resultó que entre la algarabía de la celebración de la anotación, los hinchas cocoteros que yacían en sombra sur junto a los fanáticos de Platense comenzaron a lanzar artefactos peligrosos (botellas con agua que su ingreso es prohibido), que dieron en la humanidad de los miembros de la barra.



Pero, Rambo de León salió para apaciguar los ánimos de los hinchas que ya se iban a los golpes en La Ceiba.



Olimpia sigue invicto

Tras un remontada en el segundo tiempo el Olimpia logró, a duras penas, ganarle 2-1 al Real España en el Estadio Nacional.



Otro juego que aburrió a la afición por la poca táctica de los jugadores, pero que al final Darixon Vuelto y Júnior Lacayo lograron salvar al León.

Real España sigue siendo un fiasco en defensa y el discurso del Tato García se queda sin credenciales. Dice que le gusta la Máquina pero no gana, no gusta y no sustenta. Encima, dice que Maxi Callorda le aporta tanto como pivote en ataque como nadie. Bueno, recordemos que los periodistas no sabemos de fútbol.



Y en ese afán, los directivos de Real España a estas alturas y por menos ya habían echado en el pasado a Mauro Reyes, al Primi Maradiaga, a Gustavo Gallegos y todo aquel que le tenga el pasaporte hondureño por nacimiento.



Romell pide técnico

Romell Quioto fue la cereza de la jornada, sí, el legionario hondureño estuvo presente en el duelo entre Olimpia y Real España.



El delantero del Houston Dynamo dijo que siempre va a estar a las órdenes de la Selección. Además, cuestionó el por qué todavía la H no tiene técnico.



GOLEADORES

Yerson Gutiérrez (5) - Honduras de El Progreso

Carlos Bernárdez (5) - Vida

Jerry Bengtson (4) - Olimpia

