Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 7 del Apertura 2018-19 de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Finalizó la séptima jornada del Torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional de Honduras... los duelos dejaron pocas sorpresas y leves movimientos en la tabla de posiciones.

El Olimpia sigue como invicto y rey de la cima. El domingo 2 de septiembre ganó ante Real España (2-1) y se quedó en el primer lugar con 17 puntos.

El Ciclón está en la segunda posición con 12 unidades. Su duelo ante Marathón fue pospuesto.

La tercera posición es de los cocoteros del Vida tras escalar por el triunfo obtenido ante Platense (2-0) en La Ceiba.

Marathón y Platense tienen 19 puntos y se ubican en la cuarta y quinta posición de la tabla.

Los universitarios, que sorprendieron con cuatro dianas, se quedaron en el sexto puesto con 9 unidades, seguidos de Real España en la séptima posición.

En el fondo se ubican Real España, Honduras Progreso, Juticalpa y Real de Minas.

Goleadores de la séptima jornada

Óscar Rodrigo Padilla| Real de Minas (1)

José Mario Pinto| Lobos UPNFM (1)

Ronald Gustavo Montoya| Lobos UPNFM (1)

Júnior Padilla| Lobos UPNFM (1)

Jorge Benguché| Lobos UPNFM (1)

James Cabezas| Juticalpa (1)

Carlos Roberto Bernárdez García| Vida (2)

Jerry Bengtson| Olimpia (1)

Júnior Lacayo| Olimpia (1)

Darixon Vuelto| Real España (1)

Goleadores del Apertura 2018-19

Yerson Gutiérrez (5)|Honduras El Progreso

Carlos Bernárdez (5)|Vida

Jerry Bengtson (4)| Olimpia

Este miércoles 5 de septiembre, habrán duelos de la Copa Presidente, donde destacan el Galaxy FC (tercera división) contra Olimpia en Roatán y el clásico sampedrano entre Real España y Marathón en San Pedro Sula.



La Liga Nacional se reanudará en su fecha 8 el próximo fin de semana así:

Sábado 8 de septiembre

Real España vs Vida

Real de Minas vs Lobos UPNFM

Honduras El Progreso vs Olimpia



Domingo 9 de septiembre

Platense vs Marathón

Motagua vs Juticalpa.