El artículo de Octavio Carvajal: Message for politicians

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No entienden o de repente eligen perder la visa antes que ir presos por corrupción los malos políticos incrustados por años en una butaca. Los frescos telegramas de Heide Fulton, encargada de negocios del norte en esta capital, son claros, precisos y contundentes. No está bromeando ni mucho menos para validar que se rebajen penas a crudos bandidos.

Jefes

Buena porción de la “clase política” tiembla y al mismo tiempo se resiste a bajar la cabeza repleta de pus. Años mamando de un lado y de otro –igual que varios periodistas tirados de apóstoles-. Nadie quiere ceder en medio de las acciones penales de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) apoyada por Estados Unidos.

Las gerencias de “Mel”, de “Pepe” y de JOH no deberían escapar si se cumple –como así debe ser- la ley local para esposar a quienes, vestidos de casimir y bordado, dilapidaron y siguen comiéndose millones del erario en un triángulo de bandidos no solo enamorados de lo ajeno, del lavado de activos, sino también liados a temibles pandillas callejeras.

Nada mal sería para ustedes –los que se sienten aludidos- inquirir en el Departamento de Estado cuáles son las últimas buscas de la Maccih sobre los poderosos fraudes cometidos en el nombre del padre y del pisto y del porqué Óscar Chinchilla, fiscal reelecto, se desmarcó del poder para cumplir lo pactado con la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Estará tan tonta buena parte de la “clase política” para no razonar los mensajes del imperio de que sus abusos no pueden seguir impunes? Lo que vemos claramente es que los gringos seguirán agitando las raíces de caciques de la política, creídos de intocables por violar leyes a toda costa. Tolerancia cero fue el último aviso desde la Embajada Americana.

Zapatillas

Cosillas nomás de un armario lleno de cucarachas y ratones de todo tamaño y estirpe que parecen no cansarse de robar a escondidas. Nada mal es recordar que otros, de forma verdulera y despiadada, se peinaron hasta los zapatos de la niñez y con singular descaro los tenían, sepa puercas para qué, en sus mansiones. ¿Y todavía alegan inocencia? Colosal descaro. ¡Qué zapateada nos han dado!

En lista de pícaros puntean cachos –curiosamente presos y acusados- y hoy que los tiempos son otros, cacos de hace ocho y nueve años alegan persecución política. En palabras llanas, dicen que solo el mando de JOH es corrupto y los anteriores no. ¡Qué bonito! Cárcel para unos y borrón y cuenta nueva para ellos. Robaron, pero merecen otro chance. Ni perdón ni olvido, ¿verdad doña Bertha? Preguntó

doña Alicia.

Sucios

Al verse embestidos, la mayoría quiere santificarse. Se ven como falsos curas o pastores que cacarean a un “dios” en los púlpitos y sus mentes maquinan las peores perversidades. Nadie escapa de la justicia celestial en esta tierra. Los impíos serán desterrados. Tráguense el Salmo 37 de punta a punta. El Dios verdadero usa a quien sea para domar a los malignos.

Los corruptos en general se creen inmortales, intocables, pero apenas los engrillan son chorros por todos lados. “La vida da vueltas” nos dijo un expresidente catracho, quien –rodeado de damas, amigos y periodistas bandoleros- nos dejó un mar de desesperanza, un país dado vueltas por el crimen y el narcotráfico. Altivo en el poder y frágil en el luto.

Ahora resulta que intentan driblar la prisión reformando el discutido artículo 184 del Código Procesal Penal que no menciona nada relacionado con corrupción. Sin embargo, la camufla en lavado de activos. Es cuestión de interpretación. Cada quien lo estudia y lo discute según sus falencias. Para Heide Fulton se pretende torcer la justicia.

“Siguiendo de cerca las acciones del Congreso en este tema. Hacemos eco al llamado de la OEA-Maccih, a la sociedad hondureña y a sus líderes para que evalúen las consecuencias de esta programada reforma. No más impunidad”, tuiteó Fulton. ¿Entendieron? Abogados dicen que la diplomática está errada. Está claro que las eras de oscuridad no volverán a ser como antes. Mediten, dejen la picardía para que no acaben expulsados y humillados.