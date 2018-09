EN VIVO: Honduras de El Progreso 0-0 Real de Minas en el Humberto Micheletti

EL PROGRESO, HONDURAS.- ¡La tan esperada noche de todos los amantes del fútbol, llegó! Ya está en marcha la jornada 7 en la Perla del Ulúa donde el Honduras de El Progreso seguirá intentando sumar unidades para salir de los últimos puestos.

Hasta el momento. Empatado a cero el marcador.

El rival que recibe es el más desesperado por sumar, el recién ascendido Real de Minas, que no ha podido ganar ni un solo juego desde que logró su entrada a la Primera División.



Javier Padilla, el DT de los Mineros, reconoció que “aunque no hemos sumado, creo que el equipo tiene cosas buenas y cosas por mejorar. Nos está faltando un poco en la contundencia, pero en la medida que vayamos jugando nos acompañarán los resultados”.



A Real de Minas le ha faltado estar más seguro en la defensa porque es el equipo más goleado. Padilla ha tenido que mover sus piezas y muy posiblemente la noche de este viernes se vea un 11 titular diferente al que salió contra Marathón.



Ante esta situación, el Real de Minas tendrá que mostrarse plenamente firme en la cancha para lograr vencer en este encuentro futbolístico al Honduras de El Progreso.



Por otra parte, los Ribereños no están en apuros, pero buscan ganar para irse acomodando entre los primeros puestos por lo que no pueden darse el lujo de perder.