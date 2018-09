¡No es casaca! ¡Ganó el Real de Minas! Honduras de El Progreso "les quitó el invicto"

EL PROGRESO, HONDURAS.- Real de Minas luchó 7 fechas para conseguir sus primeros tres puntos en la historia de la Liga Nacional Profesional, tras vencer 0-1 al Honduras de El Progreso el viernes en el inicio de la fecha 7 del torneo Apertura 2018.

En partido jugado en el estadio Humberto Michelletti, el Honduras se llevó la rechifla de los aficionados por ceder puntos ante el peor equipo del campeonato hasta ahora y que ahora ha encontrado una dosis de motivación al alcanzar sus primeros tres puntos.

Hay que decirlo, apuntarlo y remarcarlo con negritas (ojo no es error de edición), el partido ha sido malo. Muy malo. Un partido nada digno de primera división. Más coraje que fútbol, más lucha que jugadas. Fue un partido sin conceptos, sin ideas, sin nada.

MIN 66: ¡GOL! ¡Gol del Real de Minas! Gol de Óscar Padilla. Centro desde la derecha, la defensa Ribereña falló en todo y Padilla cayéndose la mandó al fondo.

Y eso ha sido suficiente para que Real de Minas deje de ser la burla nacional. Al menos eso, porque el Honduras no lo quiso atacar, cómo que se olvidó hacer goles, y su goleador Yerson Gutiérrez tampoco apareció. Parece que la pólvora se les olvidó hace una semana en La Ceiba cuando golearon al Vida.

El equipo benjamín salió respondón en el primer tiempo llegando en varias ocasiones y fue el portero Justin Pérez que salvaba el marco progreseño.



Y es que la presión que hay en este equipo es mucha y por eso el entrenador Javier Padilla hizo varios cambios en el once buscando una redirección en el torneo.



Sin embargo, no fue un confite y en el mediotiempo, finalizó sin goles.



El equipo de Mauro Reyes volvió a convertirse en ese equipo que le cuesta generar y llegar al gol. Fue un partido para el olvido. Sin alma y sin fútbol. No le salió nada.



El rosario que sostenía el entrenador Javier Padilla estaba haciendo su parte.



La jornada 7 se complementará el sábado con el juego entre Lobos UPNFM vs Juticalpa a las 6:00 PM en el estadio Nacional en Tegucigalpa y el domingo con Vida vs Platense (3:00 PM) y Olimpia vs Real España (4:00 PM).

Real de Minas jugará en la fecha 8 ante Lobos UPNFM el 7 de septiembre en Tegucigalpa y Honduras el mismo día ante Olimpia en El Progreso.