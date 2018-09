Seis horas de música y homenajes en un grandioso funeral para Aretha Franklin

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- Estrellas de la música, fanáticos y destacadas figuras políticas rindieron homenaje el viernes a la legendaria cantante estadounidense Aretha Franklin, uniéndose a su familia para un gran funeral en su ciudad natal, Detroit.



La ceremonia en el Templo Greater Grace fue la ocasión para recordar, durante seis horas, la vida y el legado de la Reina del Soul, quien falleció a los 76 años el 16 de agosto como consecuencia de un cáncer de páncreas.



El expresidente Bill Clinton pronunció un discurso de elogio a la artista, y se leyeron cartas de sus sucesores George W. Bush y Barack Obama destacando su contribución al país y su relevancia cultural.



El cantante Smokey Robinson habló con emoción sobre su amiga de la infancia, a la que extrañará por el resto de su vida, dijo, y su voz a capella llenó la iglesia, decorada con imponentes ramos de lavanda y rosas blancas y rosas.



"Te extraño mi amiga, sé que mi amor por ti nunca se apagará", entonó. "Voy a amarte para siempre", terminó, lanzando un beso por el aire al ataúd dorado.



VEA: Los cuatro atuendos con los que despidieron a Aretha



La ceremonia fue concebida, sobre todo, como un gran tributo musical, en el que participó la joven Ariana Grande, que interpretó el éxito de 1968 Natural Woman acompañada por un coro de gospel.



También se espera la actuación de Stevie Wonder y Jennifer Hudson, quien encarnará a la diva en la gran pantalla.



Legado

"Estoy muy orgulloso de ti, sé que me mirarás desde las ventanas del paraíso y prometo llevar el legado de nuestra familia con orgullo", dijo su nieto Jordan, rompiendo a llorar. "Viva la Reina".



Inicialmente reservado a familiares y amigos, el funeral finalmente se abrió a mil aficionados, quienes formaron una larga fila fuera del recinto el jueves al conocerse la noticia.



VEA: Ariana Grande rinde homenaje a Aretha Franklin



El viernes, muchos fanáticos se reunieron bajo un sol abrasador, ataviados con camisetas que lucían el rostro de Aretha o con extravagantes y coloridos trajes.



"Es mi ídola, me encanta, adoro su música", exclamó Ugochi Queen, de 46 años, procedente de Indiana.



"Ella es la reina de nuestra ciudad", afirmó por su parte la enfermera Pat Bills. "Estoy muy agradecida de que hayan abierto (el evento) al público para que podamos ser parte de él".



Varios Cadillac rosados --un guiño al éxito de Aretha "Freeway of Love", una canción sobre Detroit que evoca este vehículo-- se alineaban delante de la iglesia, a la espera de acompañar el cortejo fúnebre hasta el cementerio Woodland, donde la diva será enterrada junto a su padre, sus hermanos y hermanas.



El evento contaba con un importante dispositivo de seguridad, y la policía cerró varias calles al tráfico. Un helicóptero sobrevolaba la zona y agentes a caballo patrullaban el área.



Una pantalla gigante instalada cerca de la iglesia retransmitía el acto.