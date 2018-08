¿Por qué Cristiano Ronaldo no asistió a la entrega de premios de la Champions League?

MÓNACO.- La Champions League premió el jueves a los mejores jugadores de la temporada 2017/2018 del famoso torneo de fútbol.



Uno de los ganadores de la noche fue el portugués Cristiano Ronaldo, quien fue galardonado con el premio a mejor defensa.



Sin embargo, el nuevo jugador de la Juventus decidió no asistir al evento, en el que también se realizaba el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2018/2019.



Y surgieron preguntas como: ¿Por qué no había asistido? ¿Qué le sucedió?



El entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, dio a entender que Cristiano estaba molesto porque no recibió el premio a mejor jugador de la temporada.



"Ayer él estaba muy enfadado, es normal. Anotó 15 goles y ganó el título junto a sus compañeros. Realizó una elección y la respetamos", expresó el italiano.



Lo anterior, luego que la UEFA considerara al croata Luka Modric como el Mejor Jugador de la temporada pasada.

Keylor Navas, por su parte, recibió el galardón de Mejor Portero de la UEFA. El español Sergio Ramos se consagró como el Mejor Defensa.