Este sería el grupo de la muerte en la Champions League

MÓNACO, FRANCIA.- Luego de quedar conformados los grupos de la Champions League en el sorteo realizado este jueves, algunos expertos aseguran que hay un grupo muy complicado.



Se trata del B, este sería el 'grupo de la muerte' que está conformado por el Barcelona, Tottenham, PSV y el Inter, mientras que el Real Madrid la tendría algo fácil con la Roma, CSK Moscú y el desconocido PLZEÑ en el grupo G.



Otro grupo a tomar en cuenta sería el H, conformado por la Juventus de Cristiano Ronaldo, Manchester United, Valencia y Young Boys.



Una vez conformados estos grupos, la primera jornada será el 18 y 19 de septiembre y la gran final del torneo, será el 01 de junio de 2019, en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, en España.





