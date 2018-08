Hondureña Lesny Centeno lanzó su primer sencillo "Disfraz" en Estados Unidos

Sabdy Flores

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Oriunda de Choluteca y con 23 años de edad, la joven Lesny Centeno demuestra que los sueños sí se cumplen, pues recientemente lanzó su primer sencillo "Disfraz".



La melodía se desprende de su disco "Persiguiendo un sueño" el cual constará de 12 hits y que posiblemente sea lanzado a finales de 2018.



En entrevista con EL HERALDO, la emergente cantante del género urbano compartió sobre cuáles son las expectativas que tiene con este proyecto musical.



"Me siento muy emocionada, a pesar de que llevo poco tiempo en esto, mis freestyles -un estilo en que se hacen las letras del rap- han gustado mucho, por ende han tenido una muy buena aceptación por mis fanáticos", expresó Lesny.





Lesny Centeno tiene 23 años de edad.







La catracha que ha mostrado sus habilidades ante el mundo, reside en Nueva Jersey, Estados Unidos, desde hace casi seis años, quien cruzó la frontera como cualquier otro compatriota para ir en busca del "sueño americano".



Ante la valiente decisión, la hondureña se hacía acompañar de su hijo Iván, quien en ese entonces tenía tan solo cinco meses de edad. En la actualidad el pequeño Iván ya tiene un hermanito y una luchadora madre que los ha sacado adelante sin la ayuda paternal de los infantes.



Centeno mencionó que "Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder legalizarme".



"Los sueños sí se cumplen"

La esforzada catracha demuestra que si lo puedes soñar lo puedes lograr, pues tuvo la oportunidad de firmar con la compañía Moondog Entertainment Production. "Esta es una de las mejores compañías de producción en Miami, ellos se interesaron en mi talento y me dieron la oportunidad de trabajar en mi álbum".

VEA: Lesny Centeno, el rostro hondureño del género urbano en Estados Unidos



Asimismo, agradeció al presidente de Moondog Entertainment Production, Darwin Padilla, ya que fue él quien le dio la oportunidad de crecer en su carrera como una verdadera profesional.



Disco

"Disfraz", "Eternidad", "Ya no me enamoro" y "Amor prohibido", son algunos de los temas musicales que conformarán el álbum "Persiguiendo un sueño".



Ante esta noticia que destaca a la catracha, quien cuenta con aproximadamente dos millones de seguidores en sus redes sociales, EL HERALDO conoció más sobre Lesny Centeno:



¿Qué intentás transmitir con tus canciones?

Pretendo transmitir que las mujeres que son maltratadas salgan de ese disfraz, ya que muchas están sumergidas al machismo.



¿Cuál es tu propósito con este proyecto?

Quiero llevar la música a otro nivel y representar a mi país con mi música. Prácticamente es el comienzo de mi carrera ya profesionalmente.



¿Desde cuándo te diste cuenta que querías ser cantante?

Desde muy pequeña, creo que desde que tengo uso de razón. Siempre he traído la música en mi corazón por lo que me enfoco en ella.



¿Qué expectativas tiene con el lanzamiento de "Disfraz"?

Son muy grandes ya que viene mi álbum que será muy variado con sonidos nuevos.



¿Qué mensaje le envías a la población hondureña?

Espero que mis letras puedan ayudar en sus vidas y espero tener una buena aceptación con mis compatriotas, espero que les guste mi música porque siempre trato de dar un mensaje positivo en ella.