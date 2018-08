Expresidente de Conmebol sentenciado a 9 años de cárcel  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -El ex presidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout, fue sentenciado el miércoles a nueve años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA.



Además de una multa de un millón de dólares, la jueza Pamela Chen, de la corte federal de Brooklyn, también ordenó que Napout deberá devolver los 3,3 millones de dólares que ganó en sobornos que le pagaban compañías de mercadotecnia deportiva a cambio de contratos para transmitir torneos importantes.



El gobierno estadounidense había pedido una condena de 20 años para el paraguayo.



El escándalo de corrupción sacudió el mundo del fútbol en todo el mundo, y fiscales estadounidenses llegaron a acusar a un total de 42 personas y varias compañías deportivas.



Chen dijo el miércoles que los millones en sobornos recibidos por Napout y otros peces gordos del fútbol provocó “la destrucción de la confianza del público y la reputación del fútbol profesional”.



“No tengo duda de eso”, dijo Chen tras presidir una audiencia de cinco horas. “Napout no cometió este crimen por necesidad, sino por pura avaricia”.



Vestido en un uniforme de preso de color marrón claro, Napout habló brevemente a la juez y le dijo que “América es un país compasivo”.



“Sólo le pido su compasión y su piedad”, le dijo en inglés. El paraguayo ya ha cumplido ocho meses de cárcel en Brooklyn que contarán hacia su sentencia.



Casi la mitad de los acusados en el escándalo se declararon culpables. En diciembre, el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga, fue declarado inocente. José María Marín, ex presidente de la Confederación brasileña de fútbol, fue sentenciado la semana pasada por la jueza Chen a cuatro años de cárcel.



En diciembre, Napout fue hallado culpable de asociación para delinquir y fraude bancario.



Según la Oficina Federal de Prisiones el paraguayo ha estado trabajando en la cocina de la cárcel donde se encuentra y en un mes ha ganado poco más de 19 dólares.