Adamari López muestra sus dotes como cantante en redes sociales

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- ¡Adamari López es toda una caja de sorpresas! La carismática presentadora de Un Nuevo Día demostró sus dotes como cantante en una divertida publicación que compartió con sus seguidores a través de Instagram.



“¡Me encanta Ednita!”, dijo tras interpretar “A que no le cuentas” de la legendaria artista Ednita Nazario.



Poco le importó a sus fans la entonación de la también actriz, pues muchos la felicitaron y agradecieron su buena vibra para hacer lo que “le viene en gana”.



“Ella siempre tan feliz y sin importarle lo que los demás piensen. Así es que se vive”, expresó una de sus seguidoras en la famosa red social.



Por su parte, no faltaron las personas que "atacaron" a Adamari y agregaron calificativos como: “Ridícula, no canta y se ve cada día más gorda”.



A su vez, hubo gente que aseguró que la melodía estaba dedicada a su expareja Luis Fonsi.



“No ha superado a Fonsi, se nota”, “Si la dejó cuando ella más necesitaba de él, exactamente por eso quedó herida”, fueron algunos de los comentarios.