Nahún Espinoza: "No hay una cosa personal con Donis Escober"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estratega del Olimpia de la capital de Honduras, Nahún Espinoza, aprovechó el inicio de la semana previo al duelo ante el Real España, no solo para hablar de lo que pasa con el portero Donis Escober, sino que también de lo mal que está organizada la Copa Presidente y dio su candidato para el nuevo entrenador de la Bicolor.



Cosultandole sobre los errores en la porteria respondió "Pero por supuesto que sí. Ahí le voy a dar el crédito al diario que me está haciendo la campaña con Donis, ahí les vamos a dar la razón para que vendan un poco más de periodicos".



Nahún dijo que no se trata de una campaña contra Donis "Si, pueden ser campañas también. Agarren el tema pues, sigan hablando del tema pues. Yo lo que no quiere es ser repetitivo. Yo le estoy hablando a la afición del Olimpia, lo otros aficionados de los otros equipo no me interesan" dijo el entrenador.



Además, dijo que jugarán dos partidos amitosos en los próximos días "Les comunico que vamos a jugar contra el DC United en Washington y una selección en New Orleans, eso ya está confirmado y luego venimos contra el Platense, luego Marathón" sentenció.