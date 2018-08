Juan Orlando Hernández demanda al Congreso Nacional agilizar medidas para productores de café

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la caída del precio del café a nivel internacional, el presidente Juan Orlando Hernández, en comparecencia de prensa la tarde del lunes, solicitó al Congreso Nacional (CN) aprobar iniciativas a favor del sector café.



Una de las propuestas que se encuentran en el Poder Legislativo tiene la finalidad de apoyar a productores con 2,000 millones de lempiras y otra con 4,800 millones de lempiras.



“Honduras necesitar apoyar al sector café, por ser muy importante en la economía nacional y por la derrama económica que representa el hecho de que el 90% de la producción esté en manos de pequeños productores”, dijo el mandatario.



Hernández se pronunció en esos términos en el momento que se lleva a cabo el debate en el Congreso Nacional de dos iniciativas que favorecerán al sector café.



“Uno de los rubros que más aporta de manera directa a la economía de Honduras es el sector café y no digamos de manera indirecta y a eso se debe agregar que el país es el quinto mayor productor en el mundo y el tercero de América”, enfatizó.



Hay que recordar que el café representa para Honduras un poco más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el mayor generador de divisas.



Hernández precisó que, “dependiendo de la cosecha y del precio del café, el aporte del aromático ronda los 32 mil millones o 35 mil millones de lempiras, circulando solo por el efecto de la producción, pero esa cantidad se reduce sustancialmente cuando baja el valor a nivel internacional y en este año esa caída es de casi los 4,000 millones de lempiras”.



El mandatario consideró que “si no se atienden las fincas cafeteras que comienzan su cosecha en octubre, el próximo año estaríamos afrontando una baja mucho más sensible en la producción, porque si no se fertiliza ahora o se atienden las fincas, el café no tendrá los nutrientes ni el peso necesario y eso tiene un efecto en los ingresos para el productor”, advirtió.



Llamado

El mandatario consideró que es “más que urgente atender un producto más que estratégico para la economía de Honduras, además de la importancia que tiene el café si se considera que el 90% de la producción nacional está en manos de pequeños productores”.



Hernández explicó que “cuando ese dinero de la producción ingresa al país, en materia de divisas, es el que más derrama genera en relación con todos los productos que el país tiene”.



“Por ello es doblemente importante y urgente atender este sector”, enfatizó Hernández y al mismo tiempo hizo un “llamado de respeto, pero vehemente y de urgencia al Congreso Nacional, para proceder de inmediato con el tema”.



“Pido a los disputados que acompañen estas dos iniciativas”, dijo Hernández.



Recordó que una es la presentada por el diputado Samuel Reyes para que, por medio del mecanismo de retención y sin que eso signifique aumentar esta medida, facilitar el acceso de los productores a casi 2,000 millones de lempiras.



Expuso que con la otra iniciativa del Poder Ejecutivo, se pone a la disposición de pequeños y medianos productores unos 4,800 millones de lempiras, para que se vuelva un fondo sostenible en el tiempo, lo que evitará que, cuando se presenten los precios bajos, esto tenga un fuerte impacto en la economía hondureña, como está sucediendo ahora.



“Con estos recursos de mediano y largo plazo se busca construir mayor productividad por manzana de café sembrada, se le va a agregar más valor al café, diversificar a los productores para que puedan sembrar pimienta, cacao, entre otros aspectos”, afirmó.