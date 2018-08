El Hospital San Felipe festeja sus 136 años con nuevas inversiones

Edras Torres

Tegucigalpa, Honduras

Nacer en uno de los hospitales más antiguos e insignes de la ciudad es un privilegio que no todos los ciudadanos han tenido.

El servicio que se presta en las diferentes especialidades convierte al Hospital San Felipe en uno de los centros asistenciales más queridos por los capitalinos.

Así lo percibe Amanda López, una paciente que visita el centro hospitalario desde hace 30 años.

“A mis 80 años aún mis hijos me traen y estoy contenta porque en este hospital abrí mis ojos”, comentó López a EL HERALDO. La octogenaria dama ha sido tratada por azúcar en la sangre y por problemas de baja visión.

“Estos 136 años se deben de celebrar en grande, no todo hospital llega a cumplir tantos años”, dijo la abuelita.

El sanatorio se fundó el 27 de agosto de 1882 bajo la presidencia de Marco Aurelio Soto y fue bautizado con el nombre Hospital General de Tegucigalpa.

Desde entonces el hospital de Tegucigalpa ha sufrido una serie de remodelaciones y se han creado diferentes áreas médicas para la atención de miles de capitalinos.



“Desde hace tres años hemos venido trabajando en avances tanto de la estructura física, adquisición de insumos y medicamentos”, explicó Heriberto Rodríguez, subdirector del centro asistencial.

El entrevistado comentó que a la fecha se han realizado 19 mejoras en quirófanos, salas y aperturas de nuevas áreas. “Un ejemplo de ello es la sala de Cesárea Selectiva, el hospital no contaba con este servicio, pero hoy ya es posible”, expresó el funcionario.

El galeno comentó que gracias a los cooperantes y personas que apoyan constantemente al sanatorio, se ha ejecutado un inversión aproximada de 100 millones de lempiras. Cabe resaltar que en la actualidad el San Felipe trabaja en la remodelación de la Sala de Oftalmología. Otro proyecto cercano es la construcción de la sala de Medicina Nuclear, que servirá para brindar tratamiento a personas que padecen de cáncer de tiroides.

“La Unidad de Cuidados Paliativos y Unidad de Cuidados Intensivos Oncológicos pensamos también construirlas este año”, informó Edwin Cruz, director del sanatorio. El entrevistado reveló que se realizará una inversión aproximada de unos 14.5 millones de lempiras.

Presupuesto

“El hospital tiene un presupuesto de unos 700 millones de lempiras, incluyendo el fideicomiso que ese no lo manejamos nosotros”, destacó Cruz. Cabe resaltar que el hospital público cuenta con atención en cinco especialidades básicas que son: rehabilitación, oftalmología, oncología, maternidad y paciente diabético. “Eso no quiere decir que no prestemos servicios en otras especialidades”, aclaró el galeno.

Las autoridades del San Felipe explicaron que del Distrito Central, Ojojona, Tatumbla, La Venta y Sabana Grande son algunos de los sectores de donde se registra la mayor cantidad de visitas.

Para atender las dolencias de los capitalinos, el hospital tiene un recurso humano de 450 médicos especialistas en diferentes áreas.

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Medico de Honduras (CMH), añadió que el centro asistencial es el único hospital público que cuenta con una prestación de servicios en el área oncológica.

“La cirugía oncológica que se realiza es muy importante para la población hondureña. Sin embargo, ha tenido problemas en la falta de equipos e insumos como por ejemplo el acelerador lineal que sirve para dar radio terapia efectiva”, afirmó Figueroa.

En las diferentes áreas el hospital de especialidades atiende un promedio de 1,500 personas.