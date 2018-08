Real España-Marathón se cruzan en los octavos de la Copa Presidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El sorteo de los octavos de final de la Copa Presidente se desarrolló este lunes y uno de los cruces más atractivos que ha dejado es el enfrentamiento entre Real España y Marathón.



Los encuentros por los octavos de final de la Copa Presidente se realizarán el miércoles 5 de septiembre, donde saldrán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.



Por su parte, el Olimpia deberá visitar al Galaxy de Roatán que milita en la Liga Mayor del fútbol hondureño. Mientras que otros de los clubes de Primera División el Real de Minas visitará al Parrillas One.



El Vida de La Ceiba le tocará superar al Santos FC de Siguatepeque de la Segunda División. El Atlético Esperanzano recibe al Platense de Puerto Cortés.



OCTAVOS DE FINAL

Atlético Esperanzano vs Platense

Yoro FC vs Atlético Limeño

Santos FC vs Vida

Deportes Savio vs Juticalpa FC

Galaxi FC vs Olimpia

Real España vs Marathón

Parrillas One vs Real de Minas

Estrella Roja vs UPNFM