Cristian Castro lanza disco homenaje a Juan Gabriel por su aniversario luctuoso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- A tan solo un día de que se cumpla el segundo aniversario de la muerte de Juan Gabriel, el cantante Cristian Castro lanzó un disco homenaje titulado “Mi tributo a Juan Gabriel”.



El sencillo "He venido a pedirte perdón" es la carta de presentación de este nuevo proyecto del hijo de la actriz Verónica Castro, que cuenta con la producción de todo el equipo del fallecido cantautor.



Desde hace unos meses, Cristian había dado pistas de esta faena, y durante una entrevista confesó: “Tenemos a todo el equipo de Juan Gabriel, inclusive platicamos con Iván, para el procedimiento de las autorizaciones, me siento muy halagado y honrado de grabar los éxitos de Juan Gabriel, voy a tratar de entregar algo en serio”.



VEA: El antes y el después de Juan Gabriel, el Divo de Juárez



Además del primer sencillo, en la plataforma YouTube ya están los vídeos de las canciones: "Yo no nací para amar", "Te sigo amando", "Con tu amor" y "Abrázame Muy fuerte", entre otros.



Cabe destacar que uno de los sencillos más reconocidos de Cristian Castro es “Mañana, mañana”, tema escrito por Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del Divo de Juárez, mismo que interpretaron juntos durante la celebración del 30 aniversario artístico de JuanGa.



Vea aquí el vídeo de "He venido a pedirte perdón":