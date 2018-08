Motagua ya piensa en Portmore United en Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de rescatar el partido en los últimos minutos ante el Portmore United, el Motagua ya piensa lo difícil que será su visita este jueves en Jamaica.



La 'Perra Castellanos' volvió a ser la fiera indomable del mediocampo motagüense. El 16 reapareció en el 11 de los Azules tras una larga ausencia por lesión.



Castellanos jugó de titular, recuperó y destruyó el juego de la UPNFM. Ahora va por el Portmore United en Jamaica.



"Quería regresar, tenía unas ganas de jugar pero siempre con la precaución y el temor de recaer. Ahora vamos a una competencia más importante y quieremos estar".



Sobre su desempeño en el campo admitió: "Salí sin ningún tipo de malestar, el cambio se da porque no estaba para jugar los 90 minutos y aunque me sintiera bien no quería recaer".



Héctor recordó ese momento dramático cuando se desgarró la pierna intentando contener a un oponente en el Estadio Nacional. "Pienso que tuve mucho desgaste en esos primeros partidos y ante Bandits me lesioné, fue un pequeño desgarre. Gracias a Dios que me recuperé".



El 16 siguió diciendo que es prácticamente una Final la que jugarán ante Portmore. "Va a ser duro por el resultado que sacamos en casa, lo sabemos, vamos a tener todo en nuestra contra y contra eso tenemos que jugar, hacer un buen partido y traernos la clasificación".



La ventaja que tiene el Azul en esta serie eliminatoria es pequeña, un delgado hilo que se podría romper si los de Portmore anotan gol.



"Sabemos que la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos. Motagua llega bastante bien, los jugadores titulares descansados. El plantel que jugó ante UPN lo hizo bien y eso que no tienen mucho ritmo de juego. Fue otro 11 que funcionó bien. Falta Omar Elvir y Wilmer Crisanto que son referentes, hay un gran equipo que sigue más fuerte y compacto que nunca" finalizó.



Un empate o un triunfo le dará la clasificación al Ciclón Azul aunque los locales no serán un equipo que de todas las ventajas.