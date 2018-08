Tottenham golea 3-0 al Manchester United y deja muy tocado a Mourinho

LONDRES, REINO UNIDO.- El Manchester United perdió en casa por 3-0 ante el Tottenham, una derrota que deja muy tocado al entrenador de los Diablos Rojos, el portugués José Mourinho, que suma dos derrotas en tres jornadas.



Para encontrar una derrota tan contundente en Old Trafford del United hay que remontarse a la temporada 2013-2014, con David Moyes en el banquillo.



La estrella de los Spurs Harry Kane abrió el marcador al inicio del segundo tiempo (49) y sentenció con un doblete el brasileño Lucas Moura (52 y 84).



El extremo brasileño, que dejó París la pasada temporada en busca de minutos de juego, suma el tercer gol en la temporada y aprovecha así la ausencia del surcoreano Son Heung-min, que está disputando con su selección los Juegos Asiáticos, para reivindicarse.



Y el Tottenham, el único club de la Premier que no fichó nada en el último mercado de traspasos, confirma que será un año más uno de los candidatos en la lucha por el título o, al menos, por los puestos de Champions.



Todo lo contrario, parece, de un United en el que Mourinho se enfrentó a sus dirigentes por la falta de fichajes y al que este derrota, la segunda consecutiva, le deja en una posición muy delicada.



El partido, no obstante, fue más igualado de lo que indica el marcador, al menos en la primera mitad, en la que el United jugó bien y contó con varias ocasiones para marcar.



Pero ni Romelu Lukaku (16 y 19), ni Paul Pogba (34), ni Ander Herrera (42) acertaron a batir a un Hugo Lloris, que mantuvo el brazalete de capitán pese a que la semana pasada fue detenido por conducir en estado de embriaguez.



En la segunda parte, los Spurs, cuya mejor ocasión para marcar en los primeros 45 minutos había sido un remate de Christian Eriksen que detuvo David De Gea (40), ganaron en eficacia y sentenciaron el partido.



- Doblete de Lucas Moura -

Kane abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner, ganando la partida a la defensa mancuniana (49).



El United reaccionó y a punto estuvo de empatar, pero Lloris sacó con la mano un disparo de Lukaku (52) y en la contra, Eriksen pasó a Lucas y el brasileño batió a De Gea de disparo cruzado (52).



Ese gol fue una losa insuperable para el United, que vio como Lucas anotaba el tercero poco antes del final, en otra contra en la que el brasileño condujo el balón prácticamente en toda la meda cancha local, se deshizo con un regate del defensa y al pisar el área sacó un disparo cruzado para alojar la pelota en el fondo de la red (84).



Sorprendentemente, el público de Old Trafford despidió con aplausos a su equipo y Mourinho respondió con más aplausos el apoyo de los hinchas.



Este partido ponía cierre a la tercera fecha de la Premier League, tras la que Liverpool, Tottenham, Chelsea y Watford han sumado el pleno de 9 puntos y el United queda en 13ª posición, con solo tres unidades.