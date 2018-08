Mohamed Salah se enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Federación egipcia

El CAIRO, EGIPTO.- Nuevo enfrentamiento entre la Federación Egipcia y el astro Mohamed Salah: el organismo publicó un comunicado este lunes respondiendo a las críticas del jugador del Liverpool, cuyo futuro con el equipo nacional no está claro.



El domingo, Salah publicó un tuit en el que preguntaba a la EFA, a modo de ultimatum: "¿No tienen tiempo realmente para respondernos?".



En cuestión está la supuesta violación de sus derechos de imagen, cuando la EFA utilizó la imagen de su jugador estrella, sin su autorización, en el avión de la selección egipcia, junto al nombre de uno de sus patrocinadores, la empresa de telecomunicaciones WE, cuando Salah es imagen de una marca rival, Vodafone.



Tampoco parece que Salah haya digerido aún la manera de gestionar el caso Kadyrov: durante el Mundial de Rusia, los Faraones se fotografiaron con el hombre fuerte de Chechenia Ramzan Kadyrov en Grozny, donde los egipcios tenían su campo base.



La prensa, sobre todo británica, le criticó que se fotografiase con un hombre acusado de "torturas y asesinatos extrajudiciales", cuando las organizaciones internacionales denuncian regularmente la violación de los derechos del Hombre y de las libertades en Chechenia.



El agente de Salah, Ramy Abbas, contactó con la Federación para expresarles el malestar del jugador, algo que no ha sido bien recibido por el ente.



"Nunca se ha visto que un agente pida la dimisión de los responsables de la Federación si no se aceptan sus demandas", denuncia el comunicado de la EFA, que rechaza "favorecer a un jugador" y critica unas peticiones "ilógicas".



Posteriormente, Salah publicó dos videos en Facebook en los que asegura que lo que pide es más seguridad para todo el equipo y que no se repita, por ejemplo, el episodio de Kadyrov, cuando e jugador fue despertado para recibir al dirigente político.



"Me pasan esas cosas a mi, soy yo el que es molestado con este tipo de cosas", explicó. "Son pequeñas peticiones, pero que pueden hacer las cosas más fáciles, que pueden permitir a los jugadores concentrarse en el partido".



La disputa, que se originó hace medio año, parecía apagada tras la intervención de los políticos.



Este nuevo enfrentamiento llega cuando Egipto debe enfrentarse el 8 de septiembre a Níger en las eliminatorias de la Copa de África de Naciones de 2019, organizada en Camerún.