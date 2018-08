Real de Minas con el peor arranque en el inicio de la Liga, Olimpia salva el invicto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Real de Minas es el peor equipo ascendido en la historia de la Liga Nacional. Registro Nacional, Infop, Tegucigalpa FC o Real de Minas, por dónde lo quiera ver y cómo lo querás llamar, de seis salidas, seis derrotas. Y armando un equipo sobre la marcha será más difícil para Javier Padilla y Reinaldo Tilguath.

Pintaba bonito en el Ascenso, campeonísimo, pero la lógica es simple, los jugadores del Ascenso son jugadores del Ascenso. Y no podés ponerte unas zapatillas número 10 cuando calzás 8. ¡Te quedarán grandes! ¡Enormes!

Real de Minas, perdió 3-1 ante Marathón y con ello sumó seis derrotas en fila. Botó el mal "récord" del Social Sol de Olanchito que al menos tenía dos puntos a estas alturas. Los Arcángeles parece que serán inminentemente desterrados de la Profesional dentro de un año, con menos 18 puntos será difícil salvar una categoría en el Clausura. Ojo, no digo que sea imposible, pero bueno, tendrás que armar un equipo a golpe de chequera.

Al Real de Minas le quedan tres juegos en primera vuelta, el Honduras de El Progreso que anda insolente ya venciendo a los que mejor juegan, le faltan los Lobos UPNFM y Motagua. Bueno, a Motagua históricamente como que le gusta perder con equipos así, recuerdo que lo hizo ante el Súper Estrella de Danlí allá por el 91 y con el mismo Social Sol en Olanchito.

Pero bueno, hay varios dichos que te pueden dar esperanza Real de Minas. "Quien ríe al último, ríe mejor" y... "esto no es como empieza, sino cómo termina".

DESPELOTE EN JUTICALPA

Alex Morazán tuvo los pantalones para pitar un penal al minuto 87 en el Juticalpa vs Olimpia en Olancho y terminó encerrado en el camerino. Ojo, que fue falta y el árbitro actuó bien, pero no así la pasión de aficionado canechero que se quedaron haciéndole una encerrona al refeere.

Señor Pedro Rebollar, gestor de los árbitros en Honduras. Sí usted suele premiar a los árbitrosque hicieron malos trabajos una fecha anterior, nombrándolos de nuevo a la siguiente, ponga a Morazán en la fecha 7, porque el hombre sancionó lo que tenía que sancionar.

TIBURÓN A LA VISTA

Platense no desencantó y se aprovechó de ese Real España del Tato García que no sabe marcar. Por eso, Alex la Ficha Aguilar, ese incomprendido genio que nunca termina de encontrar regularidad, la mandó dos veces al fondo de la red.

El Tense sí lo ha hecho. Justo cuando querían llevar a Carlón Martínez a la hoguera por haber perdido las primeras dos fecha en Tegucigalpa. ¡Señores, eso a veces uno tiene que ponerlo en el presupuesto! Que sí no pasa entonces lo llamamos proeza. Hazaña.

ESE VIDA...

Del Vida solo puede decir que le gusta sufrir. Venía bonito, venía alegre, pero se dejó golear. Ojo, que no le quiero quitar mérito al Honduras en su paliza 1-4 sobre el Cocotero, pero es que este Vida se complica solo. Bueno, y para qué nos sulfuramos si Sambulá al final del partido dijo.... "no pasa nada".

LADOS BEn aquellos tiempos cuando comprábamos cassettes o discos de vínilo, siempre esperábamos una buena canción en el lado B, puesto que el heat de tu banda estaba en el lado A. Bueno, la vida y el fútbol es igual, por eso Diego Vazquez fue claro... "le daré prioridad a la Liga Concacaf" y así, con la banca venció 1-0 el domingo al Lobos UPNFM. Suficiente. Nada más que decir.



RESULTADOS JORNADA 6

Marathón 3-1 Real de Minas

Juticalpa 2-2 Olimpia

Vida 1-4 Honduras

Platense 2-1 Real España

Motagua 1-0 Lobos UPNFM













PRÓXIMA FECHA

Motagua jugará el jueves ante el Portmore United en Jamaica a las 8:00 de la noche por la Liga Concacaf, por lo que Marathón no podrá jugar el sábado y este partido deberá ser reprogramado.

La fecha 7 se juega el fin de semana así

Viernes 31 de agosto

Honduras vs Real de Minas

Sábado 1 de septiembre

Lobos UPNFM vs Juticalpa

Domingo 2 de septiembre

Vida vs Platense

Olimpia vs Real España



GOLEADORES

En silencio, sin mucha prensa, sin mucha campaña. El colombiano Yerson Gutiérrez ya mlleva 5 goles en el campeonato. Le marcó al Vida en La Ceiba y sigue avanzando.



Yerson Gutiérrez (5) - Honduras

Jorge Benguché (3) - Lobos UPNFM

Carlos Bernárdez (3) - Vida

Carlos Ovidio Lanza (3) - Juticalpa FC

Jerry Bengtson (3) - Olimpia