Grupo surcoreano BTS supera el récord de Taylor Swift con el vídeo Idol en YouTube

SEÚL, COREA DEL SUR.- La agrupación BTS superó a la cantante Taylor Swift y logró, con el lanzamiento de Idol, obtener el récord del vídeo con más vistas acumuladas en menos de 24 horas en YouTube.



El éxito lo obtuvieron con tan solo publicar el adelanto de su disco Love Yourself: Answer; es así que el récord fijado por Taylor Swift con su canción Look What You Made Me Do, que se lanzó en 2017, ha sido destronado.



Los integrantes de BTS: RM, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, V y Suga, han causado revuelo con el lanzamiento de Love Yourself: Answer, ganándose el respeto de los otros artistas.



Famosos como Nicki Minaj, Ed Sheeran y Liam Payne han saludado a través de sus redes sociales el éxito rotundo de BTS y señalaron también el esfuerzo que supone cada logro.



Vea aquí el vídeo ofical de Idol: