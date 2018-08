Real Madrid golea en Girona y se pone líder delante del Barcelona

GIRONA, ESPAÑA.- El Real Madrid remontó en Girona para terminar ganando por 4 a 1, este domingo en su partido de la 2ª jornada de la Liga española, donde se pone líder provisional, igualado a 6 puntos con el Barcelona, que el sábado había vencido 1-0 en Valladolid.



Karim Benzema firmó un doblete (39 de penal, 80), mientras que Sergio Ramos (39 de penal) y Gareth Bale (59) completaron la cuenta de los 'merengues', para remontar un partido que se había complicado por el tanto inicial de Borja García (16) para el Girona. Marco Asensio provocó las dos penas máximas a favor de su equipo.



"El Girona es un equipo complejo y complicado, que empezó bien y nos marcó. Luego no nos encontramos con dos penaltis, los hemos producido a base de jugar. El equipo ha reaccionado bien ante la adversidad. En la segunda parte nos hicimos merecimos el triunfo claramente", estimó a la televisión Movistar el entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui.



Los dos grandes históricos del fútbol español son los únicos equipos que hasta ahora han conseguido ganar en las dos primeras jornadas.



El Real Madrid figura como líder provisional por una mejor diferencia de goles respecto al Barça (+5 contra +4), aunque el lunes podría igualarles a puntos el Levante, que recibe al Celta de Vigo, o el Athletic o el Huesca, que se enfrentan entre sí.



Remontada en Montilivi

En el estadio de Montilivi de Girona, muchos se acordaron de la victoria de la pasada temporada ante el Real Madrid cuando Borja García adelantó al equipo catalán en el minuto 17.



El hondureño Anthony Lozano se fue de Casemiro y envió un disparo que dio en la espalda de Nacho. El balón quedó muerto para Borja García, que tras recortar a Casemiro terminó batiendo a Keylor Navas, que volvió a ser titular, dejando al belga Thibaut Courtois otra vez en el banquillo.



El Real Madrid consiguió levantar el partido desde el punto de penal: Sergio Ramos (39), que marca así en quince temporadas de la Liga española, y Karim Benzema (52), al que se había anulado un tanto por fuera de juego en el inicio del choque, anotaron sus lanzamientos desde los once pasos, para remontar el choque y sacar a su equipo de un problema.



En el 59, Francisco Alarcón 'Isco', desde el centro del campo, envió un pase en un contragolpe para Gareth Bale, que recibió fuera del área y en la entrada a la misma envió un tiro cruzado que superó al arquero marroquí Yassine Bounou 'Bono'.



Benzema firmó el cuarto y definitivo en el 80, tras controlar en el área pequeña y definir un centro de Bale. El árbitro revisó la jugada en el VAR para constatar que no había posición de fuera de juego.



Esta victoria en Cataluña permite al Real Madrid terminar de dejar atrás las dudas generadas tras la Supercopa de Europa perdida hace diez días ante el Atlético de Madrid. Un revés en Girona podría haber reavivado las peticiones de refuerzos antes del final en la nueva semana del mercado de fichajes.



Lesión de Escudero

Por su parte, el Sevilla (3º), que había terminado la primera jornada como líder por su goleada 4-1 en el campo del Rayo Vallecano, empató 0-0 en casa con el Villarreal y queda con 4 puntos, a dos de Barça y Real Madrid.



El francés Wissam Ben Yedder estrelló un balón para el Sevilla en el palo en el descuento final.



La peor noticia para el Sevilla fue la lesión del lateral Sergio Escudero, evacuado en camilla tras caer desequilibrado sobre uno de sus brazos, torciéndose el codo, como mostraban las escalofriantes imágenes de televisión.



También con 4 puntos está el Espanyol (4º), que en el primer partido del domingo venció 2-0 al Valencia, con goles de Esteban Granero (63) y Borja Iglesias (68).



El Valencia es apenas decimoquinto, con un punto de seis posibles.