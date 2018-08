“Crazy Rich Asians” vuelve a llevarse el puesto número uno 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El fin de semana del estreno de “Crazy Rich Asians” fue histórico, pero su segundo fin de semana fue incluso más impresionante.



La comedia romántica sólo cayó 6% de su debut en el puesto número uno para recaudar 25 millones de dólares, según cálculos del estudio del domingo. Casi la misma cantidad de personas se presentaron para ver “Crazy Rich Asians” que en su fin de semana de estreno.

Eso prácticamente nunca sucede en películas que no se estrenan en fines de semana largo, que suelen caer aproximadamente 50%.



Sin embargo, ayudada por las buenas críticas y el deseo de una gran producción hollywoodense protagonizada por estrellas asiáticas, “Crazy Rich Asians” ha tenido una trayectoria casi sin precedentes.



Después de recaudar 35,3 millones de dólares la semana pasada entre miércoles y domingo y 26,5 millones de dólares durante el fin de semana, la producción de Warner Bros. _la primera película en un estudio de Hollywood en 25 años con un elenco exclusivamente asiático_ ya ha acumulado 76,8 millones de dólares.



También le ayudó la competencia débil. La película de marionetas traviesas clasificación R vapuleada por la crítica, “The Happytime Murders”, debutó con 10,1 millones de dólares, el nivel más bajo en la carrera de Melissa McCarthy. La fantasía del perro robot “A.X.L.” fue un fiasco al recaudar 2,9 millones de dólares.

Estimado de ingreso en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore:



1. "Crazy Rich Asians”, 25 millones de dólares.

2. "The Meg”, 13 millones.

3. "The Happytime Murders”, 10 millones.

4. "Mission: Impossible — Fallout”, 8 millones.

5. "Christopher Robin”, 6,m3 millones.

6. "Mile 22”, 6 millones.

7. "Alpha”, 5,6 millones.

8. "BlacKkKlansman”, 5,3 millones.

9. "A.X.L.”, 2,9 millones.

10. "Slender Man”, 2,8 millones.