Estados Unidos: Varios muertos deja tiroteo en centro comercial en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Varias personas murieron este domingo en un tiroteo masivo en la ciudad de Jacksonville, Florida, entre ellos un sospechoso que falleció en el lugar, informó la policía, pidiendo a la ciudadanía que evite la zona mientras la escena del crimen permanece activa.



"Múltiples muertes en la escena, muchos están siendo transportados", escribió en Twitter la oficina del comisario de Jacksonville.



"Un sospechoso murió en el lugar", añadió. "No sabemos por el momento si hay otro sospechoso".



La prensa local informó, citando fuentes anónimas, que cuatro personas murieron y 11 resultaron heridas.



La policía pidió a los ciudadanos que "se mantenga alejados (...), alejados por muchas cuadras" porque la zona "no es segura por el momento".



También escribió en Twitter que las personas que estén aún escondidas, deben llamar al número de emergencias para que los equipos SWAT vayan a rescatarlas.



"Los rescataremos. Por favor no salgan corriendo", escribió la policía.



El tiroteo tuvo lugar en el "Jacksonville Landing", un centro comercial y de entretenimiento a la ribera del río St. Johns, en Jacksonville, una ciudad en el extremo noreste de Florida.



Este es el último de los numerosos episodios de violencia armada que tienen lugar en Estados Unidos, donde la tenencia de armas se debate constantemente entre quienes piden un mayor control de su venta y quienes defienden su derecho constitucional a portar armas.



El 14 de febrero de este año, 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en Parkland, al norte de Miami. La masacre, una de las peores de la historia moderna estadounidense, atizó la discusión con una renovada energía.