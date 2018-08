Gargantas hondureñas que vibran en Madrid

Redacción

MADRID, ESPAÑA.- La voz de Jey vibra con los micrófonos. De su garganta expulsa fuerza, vigor y hasta color, pero cuando escuchó el Himno Nacional en un evento del Día del Indio Lempira, perdió la voz. Calló. Para muchos, Jey dijo más en ese golpe de silencio que en sus decenas de programas en una cabina de Madrid.

En ese momento no encontró las palabras que su elocuencia le regala a diario. El año y medio fuera de Honduras movió sensaciones en Jey, le llenó de emociones los ojos, le atrapó la garganta y por un rato apartó el micrófono. Su audiencia preferida lo entendió, porque él le habla a quienes pasan lo mismo: los hondureños en España.

Su nombre de pila es Manuel Álvarez Medina. Nació hace 29 años en el barrio Zona de la Compañía en El Progreso, Yoro -norte de Honduras-. Pero quienes lo escuchan en España lo conocen generalmente como Jey Álvarez -otros lo elevan a Súper Jey por su gran entusiasmo-, uno de los locutores hondureños en Madrid con mayor trascendencia.

Desde el tercer piso de un edificio en el sector de Cuatro Caminos de la ciudad dirige Zona Ktracha, un programa online con amplia difusión entre la comunidad hondureña en la capital española.

Una voz que aterriza en Madrid

La hoja de vida de Jey en la radio empezó en Honduras, pero a él le gusta pasar de eso. “Me gusta hablar de lo que hago ahora”, dice Álvarez para recalcar los logros de su actual programa y hace un gesto con el dedo índice.

Su carrera en las frecuencias radiales, luego de aterrizar en España, casi fue meteórica. A las semanas de su llegada participó en un casting de locutor para la Mega 101.9 FM en Madrid. Quedó seleccionado entre 30 candidatos. “Yo fui muy seguro de quedar, porque siento que la elocuencia y el carisma lo llevo en los genes”.

Sabiendo de su sangre catracha, el director de la radio entonces le propuso realizar un programa para el público centroamericano. El proyecto lo bautizaron como Centroamérica Activa y duró seis meses, porque después su voz fue fichada por el dueño de una agencia de viajes que montaba una radio nativa en redes sociales.

Así nació Zona Ktracha en radio Euro Dólar. Solo se transmite a través de Facebook Live, que tal vez no tiene la maquinaria de emisoras latinas tradicionales, pero Jey recalca que la nueva ola es moverse por redes sociales. “El método de comunicación ha cambiado en España; el FM en Latinoamérica sigue, pero aquí no tanto”, consideró.

Y el locutor dice que ve los frutos cada semana, cuando enciende la consola de 10:00 PM a 11:30 PM de lunes a viernes para difundir el programa en verano, y de 8:00 PM a 9:30 PM en invierno. “Me ha asombrado cómo suena”.

“La gente está encantada”, recalca Jey, y como otra prueba de los logros es el desfile de artistas en su programa: Kazzabe Agrupación, Davis Flow, JC del Palabrero, Mc Ko-co y Macaria Catracha.

Esa apuesta por el arte y la cultura no hace olvidar la parte social en el programa. Por eso Zona Ktracha tiene una preferencia por los hondureños emprendedores en España, sean cocineras, pintoras, cantantes o tatuadores, o los eventos culturales de los catrachos. “Es para que puedan crecer y ser reconocidos”, explica el progreseño.

Jey es consciente de las luchas de los inmigrantes: “Nos falta, pero se debe a que somos una comunidad muy nueva. Hay muchos derechos, pero por la falta de información, no los luchamos”.

Más planes

Cuando la luz avisa que la transmisión está en directo. Jey se vuelve Súper Jey. Su voz se amplifica, juega con los timbres y los tonos. Pero, ante todo, mantiene el mismo vigor en hora y media de programa. Conversa, canta, promociona y baila.

Al proyecto se ha unido una voz de Pimienta, Cortés. Es Elmer Jensen, oriundo de la tierra del garrobo y quien se declara pimienteño hasta la médula. Puso la experiencia que adquirió en el programa Deportes de La Lima de Villavisión Canal 10 al servicio de los migrantes. Y desde Madrid sigue manejando el fan page “Así es Pimienta”. Las puertas se abren en su vida: próximamente será la voz oficial de los deportes de Centroamérica, México y Estados Unidos para la Suegra 90.1 FM.

El staff de Zona Ktracha lo completa “Flakito de Oro”, un personaje con una abundante peluca de colochos que entra en un momento para hacer chistes

y bromas.

A Jey le gusta cómo va la dinámica del programa porque poco a poco se convierte en referente, no solo porque le llegan saludos desde diferentes partes de España y el mundo. Sueñan, con justa razón, en ser la puerta de entrada a Madrid para los artistas de Honduras. No están del todo lejos. Ya los llamaron parte de los presentadores oficiales de la próxima gira europea de Pilo Tejeda con Maynor Mc y El Gatillero (ex

Bullaka Family).

No todo ha sido radio. La labor frente al micrófono lo combinan con otras actividades. Jey, por ejemplo también se dedica a la animación en discotecas y a manejar la publicidad de un restaurante. Elmer, por su parte, está en servicios múltiples, o entiéndase ser un multiusos en hostelería y turismo. Porque hay que currar (trabajar) para ganarse la vida, como se diría en España.

Jey dice que estos retos los recibe con ánimo. El progreseño tiene energía para todo y palabras para todos, excepto ese día de julio, en la celebración del Indio Lempira, cuando se quedó mudo por primera vez ante el público mientras corrían el Himno Nacional. Un silencio que dijo mucho.