Los cuatro momentos más polémicos de la vida política de John McCain

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Héroe de guerra, político rebelde y muy crítico de los últimos dos expresidentes de Estados Unidos, así era John McCain.

Tras decidir renunciar a su tratamiento contra un cáncer cerebral que lo afectaba, el senador estadounidense murió este sábado a la 81 años de edad.

Estos son tres de sus momentos más polémicos:

En 2014, acusó a Barack Obama de ser peor presidente que Jimmy Carter por su manejo del conflicto sirio. "Nunca vi esto en mi vida. Pensaba que Jimmy Carter era malo, pero no es nada comparado con este presidente (Obama)", comentó McCain.

En 2017, McCain ingresa al Senado y, con los pulgares hacia abajo, define la votación contra la reforma del sistema de salud Obamacare, llevando al fracaso una de las promesas de campaña de Donald Trump. McCain caminó hasta el centro de la cámara, levantó su brazo derecho y lo dejó en el aire por seis segundos para finalmente bajar el pulgar.

En 2018, el propio Trump arremetió contra McCain al señalar que este no era ningún héroe. "No es un héroe de guerra", dijo Trump en un evento en Iowa. "Él es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada". Sus palabras dividieron la opinión de muchos.



En 2018, la oficina de prensa de la Casa Blanca se vio envuelta en un escándalo cuando trascendió un despectivo comentario sobre McCain y su estado de salud. "Está moribundo de todas maneras" habría dicho Sarah Sanders sobre McCain generando una ola de críticas.

