Barcelona sufre para ganar en Valladolid, pero es líder en solitario 

El técnico español, Sergio, tiene claro su objetivo durante el encuentro: 'Que Messi no toque el balón'. Foto: Agencia AFP

BARCELONA, ESPAÑA.-El Barcelona sufrió para vencer en su visita al Valladolid por 1-0, gracias a un gol del francés Ousmane Dembelé, pero sumó los tres puntos que le permiten liderar en solitario el campeonato español, en una jornada en la que el Atlético derrotó también por la mínima al Rayo Vallecano.



El equipo azulgrana, perjudicado por el mal estado del césped del Estadio José Zorrilla, no pudo desarrollar su habitual juego de pases, aunque al final le salvó el solitario tanto de Dembelé, que aprovechó un balón retrasado de cabeza de Sergi Roberto para conectar un disparo cruzado que acabó en la red.



Pese a ir por debajo en el marcador, el Valladolid no se dio por perdido y luchó hasta el final en busca del empate. Lo logró en el descuento del partido, con un cabezazo de 'Keko', pero el árbitro lo anuló a instancias del VAR por fuera de juego del delantero blanquivioleta.



Gracias a este triunfo, el Barcelona ha hecho el pleno de 6 puntos en dos jornadas y lidera el campeonato, a la espera de lo que hagan el domingo el resto de equipos que lograron el triunfo en el debut, entre ellos el Real Madrid, que viajará a Girona.



También este sábado, el Atlético de Madrid superó 1-0 al Rayo Vallecano gracias a un solitario gol de Antoine Griezmann mediada la segunda parte y se coloca tercero en la clasificación provisional.



Pese a jugar en su estadio, lo que sirvió para que los tres jugadores franceses del Atlético (Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar) ofrecieran la Copa del Mundo a la afición rojiblanca, el Atlético no jugó bien y sólo salvó la victoria gracias a las paradas de su arquero Jan Oblak.



El Rayo tuvo ocasiones para marcar, pero el que acabó abriendo el marcador fue Griezmann, desviando un remate de cabeza de Stefan Savic a la salida de un córner (63).



Lejos de dar tranquilidad al Atlético, el gol hizo que el Rayo buscase el arco rival y contó con al menos cinco ocasiones muy claras de gol para marcar en los últimos 10 minutos (la más clara la de José Ángel Pozo en el descuento que detuvo Oblak), pero el equipo de Diego Simeone acabó salvando el triunfo, el primero de la temporada.



Con esta victoria, el Atlético suma 4 puntos.



-- Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:



- Viernes:



Getafe - Eibar 2 - 0



Leganés - Real Sociedad 2 - 2



- Sábado:



Alavés - Betis 0 - 0



Atlético de Madrid - Rayo 1 - 0



Valladolid - Barcelona 0 - 1



- Domingo:



(16h15 GMT) Espanyol - Valencia



(20h15 GMT) Girona - Real Madrid



Sevilla - Villarreal



- Lunes:



(18h15 GMT) Levante - Celta



(20h00 GMT) Athletic - Huesca



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Barcelona 6 2 2 0 0 4 0 4



2. Real Sociedad 4 2 1 1 0 4 3 1



3. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2 1 1



4. Sevilla 3 1 1 0 0 4 1 3



5. Levante 3 1 1 0 0 3 0 3



6. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 0 2



7. Athletic 3 1 1 0 0 2 1 1



. Huesca 3 1 1 0 0 2 1 1



9. Getafe 3 2 1 0 1 2 2 0



10. Celta 1 1 0 1 0 1 1 0



. Espanyol 1 1 0 1 0 1 1 0



. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0



13. Girona 1 1 0 1 0 0 0 0



14. Leganés 1 2 0 1 1 3 4 -1



15. Valladolid 1 2 0 1 1 0 1 -1



16. Alavés 1 2 0 1 1 0 3 -3



. Betis 1 2 0 1 1 0 3 -3



18. Villarreal 0 1 0 0 1 1 2 -1



19. Eibar 0 2 0 0 2 1 4 -3



20. Rayo 0 2 0 0 2 1 5 -4