Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse sin marcar en el triunfo de la 'Juve'

ROMA, ITALIA.- La Juventus venció 2-0 a la Lazio, este sábado en la 2ª jornada de la Serie A 2018-2019, con lo que suma dos victorias en otros tantos partidos, pero su superestrella Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar, como el pasado fin de semana en Verona.



El primer tanto de los turineses en su estadio en esta temporada lo firmó el bosnio Miralem Pjanic (minuto 30), que llegó a un rechace y desde el fuera del área envió un fuerte disparo que entró en la portería del equipo romano.



El segundo gol de la 'Juve' lo firmó en el 75 el croata Mario Mandzukic. Cristiano Ronaldo iba a empujar a la red un pase de la muerte, pero el arquero tocó lo justo para frustrar sus planes: el balón tocó entonces en el jugador luso, que no pudo rematar al verse sorprendido por el cambio de trayectoria, y fue a continuación para Mandzukic, que envió a placer a la red.



Cristiano Ronaldo se reencontraba con el Allianz Stadium de Turín, donde en los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones, cuando jugaba para el Real Madrid, sí pudo brillar, deslumbrando con dos tantos, uno de espaldas muy recordado.



El cinco veces Balón de Oro volvió a intentar con insistencia estrenar su cuenta anotadora en la Serie A, pero la fortuna le fue esquiva.



En el 41 probó fortuna con un balón desde la banda derecha, pero un defensa tocó y su intento perdió fuerza, hasta que llegó a las manos del albanés Thomas Strakosha.



En la segunda mitad siguió insistiendo. En el 64 envió desviado en el remate en un saque de esquina y en el 70 rozó el gol, al recibir de espaldas al borde del área, darse la vuelta y enviar un tiro que se fue rozando el larguero.



Pero sin duda lo más cerca que estuvo de celebrar su primer gol en la liga italiana fue en ese remate frustado en la jugada del segundo gol 'bianconero', el convertido por Mandzukic.



Lazio, a cero

La tercera oportunidad para que Cristiano Ronaldo consiga el objetivo será el sábado de la próxima semana, en el campo del Parma.



El Lazio, quinto de la pasada Serie A, no ha conseguido por contra puntuar en las dos primeras jornadas, ya que en la primera había perdido en casa contra el Nápoles.



En el otro partido del sábado, Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Nápoles, tiene un partido especial al recibir en San Paolo a 'su' Milan, un equipo en el que brilló como jugador y entrenador.



Para el domingo quedan siete partidos, entre los que destaca el del Inter de Milán, derrotado en la primera jornada y que recibe al Empoli con la presión de no fallar.



La segunda jornada italiana se completará el lunes con el choque entre Roma y Atalanta, dos de las formaciones que ganaron en la primera jornada.