Madre de hondureña asesinada en Barcelona: "Hasta aquí nos ha llegado la ilusión que ella tenía"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fidelia Izaguirre, madre de la hondureña que recientemente fue asesinada por su pareja en Barcelona, España, dio a conocer en el noticiero TN5 matutino el inmenso dolor que la inunda tras la muerte de su hija, Estela Izaguirre.



"Mi hija conmigo era muy especial y la pérdida yo no la puedo asimilar, no puedo", fueron las primeras palabras que doña Fidelia dijo en medio de lágrimas, que inevitablemente hicieron que su voz se quebrara durante la entrevista.



Añadió que la ilusión que la catracha tenía finalizó de una manera que jamás nadie se imaginó, "hasta aquí nos ha llegado la ilusión que ella tenía".



Pues de acuerdo con el medio de comunicación, Estela había logrado legalizar su estadía en Europa, por lo que tenía planes de regresar a Honduras a finales de este año a visitar a su familia, luego de estar al menos cinco años separados.



VEA: Realizan caminata en honor a la hondureña asesinada en Barcelona



Asimismo, doña Fidelia relató que fueron muy pocas las veces que logró tener comunicación a través de videollamadas con Didier Calderón (27), quien es originario de La Ceiba y la persona con la que Estela estaba en trámites de matrimonio, luego de dos años de relación.



"Cuando él hablaba no se le miraba como que tuviera intenciones de hacerle una maldad", aseguró la desconsolada madre.



La familia de Estela Izaguirre se ve cobijada por una inmensa tristeza ante la irreparable pérdida de la catracha, quien murió a manos de su amado por supuestos motivos de celos.



Por otra parte, la familia Izaguirre pidió ayuda legal y económica para repatriar el cuerpo de la desafortunada joven.



"Todo el que me pueda ayudar para que me la traigan para acá, porque yo sola no puedo", expresó.



El crimen contra la catracha ocurrió el pasado jueves 23 de agosto, cuando su novio le apuñaló, dejándola moribunda en su vivienda.



Aunque sobrevivió a los ataques con arma blanca, expiró horas después en el Hospital Vall d'Hebron, debido a la gravedad de las heridas.