Donald Trump cancela viaje de su secretario de Estado a Corea del Norte

WASHINGTON, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la cancelación de la visita de su máximo diplomático a Corea del Norte, debido a una falta de progreso en la desnuclearización de Pyongyang, de la que acusó a China.



"Le pedí al secretario de Estado Mike Pompeo que no vaya a Corea del Norte en este momento, porque creo que no estamos avanzando lo suficiente en lo que respecta a la desnuclearización de la Península Coreana", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario intensificó además su retórica contra China, que se ha endurecido a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.



Debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos, Trump dijo que no cree que los chinos "estén ayudando con el proceso de desnuclearización como lo hicieron antes (a pesar de las sanciones vigentes de la ONU)".



En otro tuit, el presidente dijo que Pompeo aún visitaría Corea del Norte "en el futuro cercano", señalando que esto probablemente ocurrirá cuando la relación comercial entre Estados Unidos y China se "resuelva".



"Mientras tanto, me gustaría enviar mis más cálidos saludos al presidente Kim. ¡Espero verlo pronto!", dijo Trump.



El jueves, Pompeo había dicho que regresaría a Corea del Norte la próxima semana para la siguiente etapa del proceso de garantizar la "desnuclearización final y totalmente verificada de Corea del Norte".



Pero Trump dio marcha atrás. Por estos días, el mandatario atraviesa por una serie de problemas internos, entre los que se suman a informes independientes que indican que Corea del Norte ha hecho poco o nada para hacer retroceder su programa nuclear.



Tensión "resuelta"

El viaje hubiera sido el cuarto de Pompeo a Corea del Norte, y el segundo desde una cumbre histórica, el 12 de junio, entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.



Trump, quien disfruta de la impredecibilidad en la negociación, había cancelado en un momento esa cumbre, citando la "hostilidad abierta" de Corea del Norte. Pero pronto retrocedió y el encuentro presidencial se llevó a cabo.



El mandatario estadounidense ha dicho que ha "solucionado en gran medida" el problema nuclear de Corea del Norte.



Pero a pesar de esa afirmación, la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas informó recientemente que no contaba con ninguna prueba de que las actividades nucleares en Corea del Norte se hubieran detenido.



"La continuación y posterior desarrollo del programa nuclear de la RPDC (Corea del Norte) y las declaraciones relacionadas de la RPDC son motivo de gran preocupación", señaló en un informe la agencia.



Se cree que Corea del Norte está cerca de desarrollar un dispositivo nuclear miniatura y los misiles balísticos necesarios para lanzarlo a cualquier lugar en Estados Unidos.