Encuesta: ¿A quién querés para DT de la H, Matosas o Mendoza?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Honduras conocerá su próximo entrenador según lo confirmó Rafael Villeda, miembro de la comisión de selecciones.



Entre los candidatos más fuertes que se menciona, se encuentran el colombiano Alexis Mendoza, quien ya estuvo con Reinaldo Rueda en el proceso que se clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010.



Por otro lado, el uruguayo Gustavo Matosas también es otro entrenador que estaría en la mira de la Fenafuth, donde ellos mismos confirmaron que ya tienen los papeles del entrenador charrúa.



Carlos Pavón, exjugador de la Selección de Honduras, dijo que el argentino Rubén Omar Romano, sería el hombre indicado para dirigir la Bicolor, sin embargo, medios internacionales aseguran que el DT no ha tenido suerte con los equipos que ha estado liderando desde 2012.



De todos los candidatos antes mencionados, no figura ningún entrenador hondureño, ya que es algo que no está contemplado para la Federación de Fútbol de Honduras.