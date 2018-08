Horarios de los partidos de la jornada seis del torneo Apertura en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HODNURAS.- Los partidos de la sexta jornada de la Liga Nacional de Honduras, en el torneo Apertura 2018-2019, iniciarán este sábado 25 de agosto en San Pedro Sula con el juego entre Real Minas frente al campeón Marathón. El domingo continuarán con el aún invicto Olimpia frente al Juticalpa de Olancho.



Tras jugarse las primeras cinco jornadas, el Olimpia se mantiene en la primera posición con 13 puntos. En segundo lugar se ubica el Motagua con 9 unidades y buscará alcanzar la cima.



En las posiciones bajas de la tabla general de la Liga, el Juticalpa con 6 unidades se ubica en el puesto 7 con una diferencia de goles de menos dos sobre los Lobos de la UPNFM.

Marathón, actual campeón de la Liga Nacional de Honduras, le sigue con 5 puntos a los canecheros del Juticalpa y en los últimas posiciones Honduras del Progreso con 4, Real Minas que no sabe que es un triunfo en el Apertura.



Partidos del Sábado 25 de agosto:

Marathón vs Real Minas: A las 3:00 de la tarde hora de Honduras, en el Estadio Yankel Rosenthal (San Pedro Sula)



Partidos del domingo 26 de agosto:

Juticalpa vs Olimpia: En el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa), a las 2:00 de la tarde hora de Honduras



Platense vs Real España: El encuentro será a la 3:00 de la tarde, en el Estadio Excelsior (Puerto Cortés)



Vida vs Honduras de Progreso: A las 3:00 d ela tarde, en el Estadio Municipal Ceibeño Nilmo Edwards (La Ceiba)



Motagua vs UPNFM: Este partido se realizará a las 4:00 de la tarde hora de Honduras , en el Estadio Tiburcio Carías Andino (Tegucigalpa).