Vídeo muestra el drama que se vivió tras la masacre en Catacamas

OLANCHO, HONDURAS.- Drama, temor y dolor se vivió en la colonia 3 de Mayo de Catacamas, Olancho, zona nororiental de Honduras, tras el asesinato de cuatro hombres la tarde de este jueves.



Al escuchar la balacera, los familiares de los fallecidos salieron de sus casas y se hincaron envueltos en llanto frente a los parientes, quienes presentaban varios impactos de bala en su cabeza.



Una de las víctimas vestia una camisa mangas cortas de color azul con blanco, una faja negra y un pantalón jeans azul, mientras a la segunda víctimas solo se le alcanza a ver una camisa roja.



Los otros dos cuerpos no se logran ver en el dramático vídeo que fue compartido en las redes sociales por uno de los testigos en la escena del crimen.



Según las informaciones extraoficiales, los jóvenes eran vendedores de droga en la zona, por lo que podría tratarse de una pelea de territorio entre organizaciones delictivas, sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.



Hasta a eso de las 6:00 de la noche, las personas muertas no habían sido identificadas, ya que sus parientes se llevaron los cadáveres antes de que se realizara el procedimiento respectivo.

