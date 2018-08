Sanción a Paolo Guerrero nos pone muy triste al técnico de Perú

LIMA, PERÚ.- El seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, calificó como "triste" la situación del delantero Paolo Guerrero, quien no podrá jugar en los próximos ocho meses después de que la justicia suiza revocara el recurso que suspendió su sanción por dopaje y que le permitió disputar el Mundial Rusia-2018.



"Me ha caído muy mal (la suspensión) no solo por lo profesional, sino por la persona. Me apena muchísimo por él", dijo Gareca en entrevista a la radio local RPP.



"Este un tema que se tiene que haber terminado hace tiempo, pero se sigue con toda esta cosa que me apena muchísimo", comentó el entrenador que clasificó a Perú al Mundial Rusia-2018.



"Se han dañado todas las expectativas de él", agregó Gareca en diálogo con el canal de televisión CMD.



El seleccionador confirmó que no convocó al goleador, recientemente fichado por el Internacional de Porto Alegre, para los amistosos de septiembre ante Holanda y Alemania, por su falta de continuidad futbolística.



Pero aseguró que la selección podrá superar su ausencia en los dos partidos que disputará de visitante.



"Nosotros ya sufrimos la ausencia de Paolo en momentos claves y siempre hemos dado respuesta", expreso el 'tigre'.



La carrera de la estrella peruana, de 34 años, se convirtió en una montaña rusa desde que el pasado noviembre se supo que había dado positivo a un control por metabolito de cocaína, sustancia inscrita en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Tras un primer recurso, la FIFA le rebajó la sanción inicial de un año a seis meses, lo que le permitía volver a tiempo para jugar en Rusia-2018, el primer Mundial al que clasificaba Perú en 36 años.



Pero, después de un breve retorno a las canchas con el Flamengo en mayo, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la sanción a 14 meses.



Guerrero acudió entonces a la justicia ordinaria, interpuso una apelación y un Tribunal Federal suizo levantó provisionalmente el castigo, permitiéndole jugar en Rusia, donde Perú cayó en la fase de grupos.



Ahora, la justicia suiza revocó el efecto suspensivo de la pena, que deberá cumplirse en su totalidad, informó el sitio GloboEsporte.



Como Guerrero ya estuvo apartado seis meses de las canchas, deberá cumplir los otros ocho de castigo.



Guerrero se formó en Alianza Lima y con 18 años se mudó a Europa, donde jugó en los clubes alemanes Bayern Munich y Hamburgo. En 2012 desembarcó en Brasil para vestir la camiseta del Corinthians, donde se convirtió en uno de los ídolos de la hinchada, y en 2015 fue transferido en una sonada operación al Flamengo, del que se despidió hace apenas diez días.