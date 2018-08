Mauricio Oliva engavetará temporalmente discusión del proyecto de ley para reformar artículo 184

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, informó este jueves sobre el engavetamiento temporal para discutir la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal.



Sánchez explicó en cuatro tuits, que habló con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien le explicó que hasta el momento no habrá ninguna discusión sobre el tema en la cámara legislativa.



"No habrá ninguna discusión de dictamen en el pleno, hasta que se haga UN AMPLIO DEBATE sobre este y otros temas con todas las fuerzas de la sociedad, políticas, Sociedad Civil, Academia, iglesias, sectores sociales, empresa privada", escribió en Twitter.



El funcionario explicó que la modificación al mencionado artículo es una de las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, "en Honduras existen condiciones extraordinarias que requieren de seguir aplicando esta y otras legislaciones vigentes.



Con la reforma al 184, los imputados por delitos como homicidio, violación, secuestro, extorsión, terrorismo y hasta lavado de activos se podrían defender en libertad.



La iniciativa fue introducida por el diputado del Partido Nacional, Marco Velásquez, quien preside la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del Poder Legislativo.



La disposición que fue modificada mediante decreto legislativo 56-2013 contiene el listado de los 21 delitos por los que no se pueden otorgar medidas distintas a la prisión, quedando prácticamente derogado con la nueva propuesta.



La modificación de este artículo del instrumento jurídico vigente surge en medio de la controversia e intereses de congresistas que han sido acusados como en el caso Pandora.

Estos twitter son los escritos por el presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez.