Los busitos "brujos" aún no están autorizados para operar, según IHTT

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Las unidades de buses "brujito" no están autorizadas para operar en el país, según lo expresó el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Roberto Zacapa.



Zacapa aseguró, mediante un comunicado, que una unidad con correlativo y censo no tiene autorización para operar y que los conductores de buses "brujito" han abusado de estos documentos.



"El haber censado unidades con correlativo, lo que permite al IHTT es realizar estudios técnicos para determinar si pueden obtener concesión estatal para explotar el servicio en rutas donde talvez no hay transporte público concesionado, pero deben esperar a que el IHTT termine ese estudio y les otorgue en su caso el permiso y el certificado, solo hasta ese momento pueden operar”, explicó Zacapa.

De interés: Estas son las peticiones de los condutores de bus "brujito"



Ley del transporte

El artículo 80 de la Ley del Transporte tipifica como una falta muy grave ofrecer y prestar el servicio de transporte sin haber obtenido la debida concesión por parte del estado o la debida licencia para operarios emitida por el IHTT.



Y en artículo 83 se establece que esta infracción debe ser sancionada por primera vez con un monto equivalente a un cuarto de salario mínimo, por segunda vez con una multa equivalente a medio salario mínimo y el decomiso de la unidad hasta que se haga efectivo el pago de la sanción.



Por tercera y última vez, se debe proceder a la aplicación de una multa equivalente a dos salarios mínimos, el decomiso de la Unidad por seis meses y la remisión del expediente de sanciones a la Comisión Directiva del IHTT.

Le puede interesar: Así fue la caravana de buses "brujitos" en la capital