Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidirá futuro legal de los exconcejales

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lograron un consenso en torno a los recursos de amparo interpuestos a favor de los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.



“La decisión no es unánime y deberá ser el trámite que corresponde para notificar y enviar los antecedentes a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que un pleno de magistrados decida esta situación”, explicó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.



La Sala Constitucional está conformada por cinco magistrados, de los cuales tres votaron a favor de que se declarara sin lugar la suspensión del acto reclamado.



Por ahora, los exconcejales deberán mantenerse en prisión preventiva y esperar que el pleno de magistrados de la CSJ, resuelva su situación.



Hasta hoy no hay una fecha definida para que el pleno se pueda reunir, debido a que en los próximos días tienen una intensa jornada de trabajo en el interior del país.



Los acusados en este caso son Jorge Rivera, Teodoro Bonilla, Liliam Maldonado, Celino Aguilera, Julio Barahona y Francisco Quiroz.