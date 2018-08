¿Quién es Jimmy Bennett, el actor que acusa a Asia Argento de violación?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Jimmy Bennett es un actor estadounidense de 22 años, que actualmente acusa a la productora italiana Asia Argento de haberlo violado cuando él tenía 17 años.

Bennett debutó en el año 2002 y es conocido por sus papeles en películas como Daddy Day Care, de Eddie Murphy, The Jungle Book 2, Hostage, Poseidón, La Huérfana y como James T. Kirk de niño en Star Trek.

Ha prestado su voz en los filmes The Polar Express, Winnie the Pooh: Springtime with Roo, I Want a Dog for Christmas y Charlie Brown.

El acusador actualmente vive en Huntington Beach, California, Estados Unidos, donde su familia es dueña de una pastelería.

Jimmy ha saltado a la palestra pública tras acusar a la actriz italiana Asia de haber abusado sexualmente de él en un prestigioso hotel de California el 9 de mayo de 2013. Para esa fecha el actor tenía 17 años.

La integrante del movimiento #MeToo desmintió las declaraciones, sin embargo, este miércoles salió a la luz una fotografía en la que ambos implicados parecen acostados en una cama, sobre una almohada y con los hombros al descubierto.

Jimmy alega que la actriz acordó pagarle 380 mil dólares para mantener su silencio.

Ante esas declaraciones, Argento dijo el martes en un comunicado que solo tuvo "una amistad" con Jimmy Bennett y que el dinero fue prometido por su difunto novio, Anthony Bourdain, el célebre chef y presentador de televisión.

Se dijo que el actor de 22 años buscó una compensación de 3.5 millones de dólares.