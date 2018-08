Ron Vair: el sorprendente jugador de 53 años de la Selección de Rugby de Honduras

Ron Vair, jugó con vendas en su cabeza ante Panamá en el Centroamericano Mayor C. 'Debés convencer al árbitro que no estás herido', dijo. Foto: FHR

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Patriotismo es ese deseo innato de defender una causa aunque no hayas nacido en ella. Durante el Centroamericano Mayor C de Rugby en el que Honduras acaba de participar ante Panamá y El Salvador, había dentro del equipo un jugador que marcaba la diferencia.



Ronald Vair. Nacido en Canadá hace 53 años, no dudó ni un minuto el día en que se le dio la oportunidad de volver a jugar rugby. Y tampoco ha dudado un segundo en defender a Honduras como su causa. Aún así haya tenido que jugar vendado de la cabeza ante Panamá.



Juega de hooker (que en el rugby es una especie de delantero central), y muestra una energia innata, una condición física impecable y un sacrificio por defender la camisa de Honduras en un deporte en desarrollo.



"Antes de que publiquen mis contestaciones a sus preguntas, me gustaría que por favor publiquen lo siguiente. Esto es muy importante, más importante que cualquier otra cosa sobre mí", abre la charla este sportman.



"La verdadera celebración sobre el juego sostenido contra Panamá es que fue la culminación de años de esfuerzo de algunos entusiastas del rugby, que al fin fueron capaces de ver retribuidos sus esfuerzos con el primer juego internacional sancionado por la Federación, del cual fueron anfitriones. El tiempo, energía y nivel de compromiso que personas como Matt Harper, Héctor Godoy, Jason Turner y muchos otros han demostrado a lo largo de los años, han dado ahora a Honduras un lugar de inicio en el mapa mundial del rugby. Esa es la razón para celebrar, celebrar el éxito de la Federación Hondureña de Rugby y de todos sus miembros, por su arduo trabajo para transformar el deporte en Honduras".

Turner, Godoy y Harper, federativos del rugby hondureño. Foto: Efraín Salgado / El Heraldo







¿Cuéntenos un poco sus orígenes en el rugby?

El rugby es muy popular en Canadá y por lo tanto, yo comencé jugando en Canadá cuando era un adolescente.



¿Qué es lo que más le apasiona del rugby?

Se dice que muchos deportes están enfocados en el juego de equipo, pero el rugby es el que más lo está y ese sentido de equipo y apoyo es lo que hace al rugby especial para aquellos que están en ese deporte.



Imagino que ha jugado fútbol americano, futbol canadiense y rugby ¿qué diferencias puede señalar?

El Rugby es el fundamento de todos los otros deportes de contacto que llevan “futbol” en su nombre, incluyendo el fútbol americano, el fútbol canadiense y otros.

Al evolucionar los nuevos juegos para incluir el acolchado, los juegos cambiaron por completo. A pesar de que el rugby es físico y pueden ocurrir lesiones, la realidad es que las lesiones son menos porque no se usa ninguna clase de equipo para jugar.



¿Por qué decidió jugar rugby por Honduras?

El plan era no jugar rugby competitivo en Honduras, pero tenía que ser parte del grupo grande que trabajó para desarrollar el deporte en el país. Sucedió solo porque gracias a una variedad de factores se decidió que yo podría ser una buena adquisición para del equipo, debido a la necesidad de tener un jugador experimentado en el campo.



¿En la fan page de Rugby Honduras le han destacado por jugar a un máximo nivel a los 53 años?

Antes de que alguien pueda dar una opinión, es muy importante conocer el contexto y antecedentes bajo los cuales fui seleccionado para ser incluido en el equipo.

Es muy prejuicioso que cualquier persona escriba una opinión sin saber todos los detalles. Ahora, tengo que decir que concuerdo con el escritor en que la meta final de la Federación debe ser y es, desarrollar a los jugadores jóvenes para que sean capaces de representar al país y tener allí gente como yo es obviamente una excepción extrema y no la meta de ninguno de los miembros de la Federación.

Selección de Rugby de Honduras 2018. Foto: Efraín Salgado / El Heraldo.







¿Le vimos con vendas en su cabeza y aún así no se rindió en el partido?

Hay un viejo dicho en rugby que dice que el fútbol son 90 minutos de convencer al referee de que estas herido y el Rugby son 80 minutos tratando de convencer al referee de que NO estas herido. Los jugadores de rugby desarrollan este concepto desde temprana edad y eso nunca desaparece. Esto es algo que estamos tratando de instar en los jugadores jóvenes. Hay heridas y hay HERIDAS.



¿Considera que usted puede ser inspiración para sus compañeros de equipo?

Me gusta pensar que puedo ser un ejemplo para mis compañeros de equipo sobre lo que el rugby puede significar para ellos en su vida y también sobre cómo ser un caballero jugando rugby. Rugby es un deporte físico pero no se supone que sea un deporte violento, y al final del partido, todo se deja en el campo y los jugadores se van respetando los esfuerzos de los otros jugadores.



¿Cómo analiza esta primera aventura de Honduras en el rugby centroamericano?

Todos los miembros de la Federación y yo estamos extremadamente orgullosos de los esfuerzos del equipo. Traer 23 jugadores de diferentes lugares de Honduras y juntarlos para crear un equipo que estuvo a un cuarto de juego de ganar un partido internacional es un acontecimiento increíble para todos los involucrados, los jugadores dentro del campo y todos los demás que trabajaron en el proyecto fuera del campo.



¿Un mensaje para el rugby hondureño?

Estoy increíblemente orgulloso de todo el arduo trabajo que se hecho para llevar al equipo y a la Federación hasta este punto. Ahora tenemos que continuar construyendo sobre lo que ya tenemos, atraer más jugadores y expandir el deporte en Honduras.