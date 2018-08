El terrible significado del Delle Alli Challenge

BUENOS AIRES, ARGENTINA. -Miles de personas se han divertido con el viral reto de Delle Alli, sin embargo, nadie sabía el verdadero significado de este "festejo" del jugador del Tottenham.



El jugador de origen nigeriano, Felix Orode, explicó en su cuenta de Twitter de donde salió esa "celebración".



"#Nigeria está regida por un orden militar donde se cometen hechos atroces, sin amparo de leyes. Algo muy común dentro de los castigos de los militares hacia los civiles es la tortura, entre las más populares se encuentra la extirpación de ojos", asegura Orode.



De acuerdo al nigeriano, esto se aplica a hombres, mujeres y niños que "se meten donde no les incumbe".



"En la jerga moderna africana, los civiles que son arrestados por militares y logran salir con sus ojos intactos hacen ese símbolo para mostrar que sobrevivieron", explica el tweet.



Delle Alli, de origen nigeriano, quiso mostrar apoyo a su gente con este gesto. "Me parece importante que sepan el significado de este "challenge" y que no nos olvidemos de las cosas que pasan en el resto del mundo", escribió Orode.