Hondureña recibe cadáver equivocado de su bebé en la morgue de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una madre hondureña denunció en las últimas horas que habría recibido el cadáver equivocado de su bebé en la morgue de Tegucigalpa, capital de Honduras.



La mujer, identificada como Zayra García, explicó que al ver las características diferentes de su hija, notó que no era la suya, por lo que le pidió que se lo cambiaran, ya que no era el cuerpo de su pequeña.



"Mi niña ya había botado el ombligo y ella (la otra niña) estaba con el ombligo; la mía la remitieron del hospital de San Lorenzo y viene con franelas del neonato, solo viene con pañales desechables, la niña que me dieron allí viene con ropa, lo cual no tenía la mía', detalló la mujer.



"Ya estaba todo el papeleo, se identificó y cuando lo estaban dando (el cadáver) no era el cuerpo de la niña', agregó.



De acuerdo a las informaciones, el cuerpo de la pequeña ingresó a la morgue capitalina en horas de la tarde del martes, después de morir de una neumonía en el Materno Infantil de Hospital Escuela Universitario (HEU).



Ahora la familia deberá esperar los resultados de la prueba científica para poder llevarse a su pequeña hija a su casa y darle cristiana sepultura.

