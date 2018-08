Así está la jornada de la Copa Presidente para este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este miércoles se reactiva la Copa Presidente con emocionantes partidos en la segunda fase del torneo, donde se conocerá quienes estarán en los octavos de final.



Marathón el actual campeón, visitará al Brasilia en Río Lindo, mientras Olimpia el primer campeón de esta competencia, se medirá ante el Altamira en la ciudad de el Paraíso.



Partidos del miércoles

Altamira VS Club Deportivo Olimpia - 2:00 PM Estadio oro verde



Atlético Morazán VS UPNFM - 2:00 PM-Estadio Evaristo Najar



Valencia VS Santos FC - 2:00 PM-Estadio Birichiche



Real Sociedad VS Vida - 2:00 PM-Estadio Roberto Martínez



Atlético Calvario VS Real de Minas- 2:00 PM Estadio Jorge Arias



Las Delicias VS Juticalpa - 2:30 PM-Estadio Oscar Francisco Peralta



Ensenada VS Galaxi FC - 3:00 PM-Estadio León Gómez



Atlético Esperanzano VS Lepaera - 5:00 PM Estadio Hueso Peñalba



Brasilia VS Marathón - 6:00 PM-Estadio Filiberto Fernández



Choloma VS Platense - 6:30 PM-Estadio Rubén Deras



Deportes Savio VS Honduras Progreso -7:00 PM Estadio Sergio Reyes



Paris FC VS Atlético Limeño - 7:00 PM Estadio Municipal



Parrillas One VS Villanueva - 7:00 PM - Estadio Morazán



Yoro FC VS Tela - 7:00 PM - Estadio Olímpico



Social Sol VS Real España - 7:00 PM-Estadio San Jorge.